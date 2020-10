Tips para desinfectar tu auto después del valet parking

Escuchar Nota

México.- El valet parking es un servicio habitual en restaurantes, hoteles, estacionamientos públicos, eventos, entre otros espacios. Sin embargo, ante las circunstancias actuales de la pandemia por coronavirus Covid-19, su uso debe realizarse con extrema precaución para evitar contagios.



De acuerdo con un estudio realizado por Healthy House Institute, hay ciertos objetos en el interior del coche que son propensos a albergar una mayor cantidad de bacterias. Algunos ejemplos son las manijas o botones para abrir las ventanas, el volante, los asientos y el tablero.



Por esta razón, es importante que limpies tu auto luego de cada uso, especialmente si lo dejaste en manos de alguien más. Aquí te decimos cómo debes desinfectar tu carro después de usar el valet parking.



Durante tus viajes en coche, Toyota España sugiere que lleves contigo una serie de artículos que facilitarán la limpieza y desinfección, como guantes de látex desechables, paños de microfibra, productos cuyo contenido en alcohol etílico sea mayor del 70 por ciento o toallitas desinfectantes sin cloro.



Según Nissan, los sanitizantes con cloro, agua oxigenada, benceno o disolventes pueden ser demasiado abrasivos para la tapicería y las superficies internas del auto, por lo cual no se recomienda su uso en estos casos. Tampoco utilices artículos con amoniaco en las pantallas táctiles, de lo contrario dañarás el antirreflejante y la capa antihuellas.



Cuando llegues a un establecimiento con valet parking, pon atención a sus protocolos sanitarios y sigue las indicaciones del lugar. Una medida básica de prevención es que tanto tú como los encargados del servicio porten su cubrebocas para reducir el riesgo de contagio. En algunos sitios, también se limpia el interior antes y después de ponerse tras el volante.



Luego de la entrega de tu carro, abre las ventanas para una correcta ventilación. No uses el aire acondicionado hasta que le apliques un spray desinfectante específico para este sistema, indica Toyota.



Posteriormente, Nissan aconseja que te pongas tus guantes desechables y humedezcas un paño de microfibra con el alcohol isopropílico. Limpia las zonas de mayor contacto, como el volante, el contacto de la llave, la palanca de cambios, el freno de mano, el reposabrazos, el tablero, las manijas para el ajuste del asiento, el cinturón de seguridad, el espejo retrovisor, las viseras, los botones para la apertura o cierre de las ventanas, las manijas interiores y exteriores de la puerta, los controles del radio y el aire acondicionado.



En cuanto a la pantalla táctil, usa un producto diseñado para esta tarea o límpiala con una toallita desinfectante sin cloro y después sécala con un paño de microfibra. No olvides sanitizar las llaves del coche lo antes posible.



Una vez que llegues a tu casa, hazle una limpieza profunda a tu auto. Utiliza tanto guantes como cubrebocas durante este proceso.



Volkswagen sugiere que utilices un paño de microfibra humedecido con una solución de agua mezclada con jabón o detergente. Pásala por todas las superficies duras al interior de tu carro. Luego desinfecta con un producto con más de 70 por ciento en contenido de alcohol etílico.



En el caso del aire acondicionado, existen aerosoles desinfectantes que evitan la propagación de virus y bacterias presentes en el sistema de ventilación. Respecto a la tapicería, revisa el manual de usuario para saber cuáles son los limpiadores que no dañarán sus materiales ni su apariencia.



Cuando termines la limpieza, lava bien tus manos, cámbiate la ropa y los zapatos. Con estas sencillas recomendaciones, disminuirás el riesgo de contagio para ti y tus seres queridos.