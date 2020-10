Tips para mejorar tu comprensión lectora

Escuchar Nota

Ciudad de México.- En México, casi la mitad de los alumnos no son capaces de retener ni entender partes concretas de un texto, reporta la OCDE.



1. Leer sin un propósito es un error generalizado. Desde el principio, determina qué esperas lograr mediante la lectura para establecer tiempos y nivel de profundidad de esta actividad.



2. Antes de comenzar, puedes realizar ejercicios de concentración, como dibujar en el aire un triángulo con la mano derecha y un cuadrado con la mano izquierda.



3. Haz una prelectura: dale una mirada rápida a los títulos, subtítulos, notas al margen y subrayados para identificar su estructura y que el cerebro relacione estos elementos con conocimientos previos.



4. Durante la lectura, centra la atención en el documento. De preferencia, aíslate en un cuarto y mantén apagada la televisión e inactivas las notificaciones de tus redes sociales.



5. Lee lo más rápido posible. Si lo haces despacio, se crean huecos en tus pensamientos que permiten tener en mente distracciones que entorpecen la acción.



6. La música puede ayudar a algunas personas a concentrarse, pero no hay un género especial para hacerlo. Algunas pueden hacerlo con rock y otras con música clásica.



7. Si un documento te parece muy complejo, pídele a tu profesor orientación para encontrar lecturas complementarias que te ayuden a familiarizarte con el tema.



8. Las palabras que no entiendas, anótalas y busca su significado. A veces, la complejidad de un texto está en el vocabulario.



9. La lectura como forma de estudio implica subrayar, tomar notas, realizar resúmenes o síntesis e incluso representar de forma gráfica la información. Se debe leer más de una vez.



10. Si haces de la lectura un hábito recurrente, mejorarás tus habilidades de comprensión: cada vez podrás hacerlo en menos tiempo y con mayor entendimiento.





Fuentes: Nelly Rodríguez, profesora del curso Técnicas de Lectura Rápida del Claustro de Sor Juana; Unitec y OCDE.