Tips para no acabarte tu aguinaldo

Ciudad de México.- Ya es mitad de mes, lo que significa que el aguinaldo está próximo a ser entregado o acaba de recibirse, tal y como lo establece la ley, que marca que esta gratificación anual puede ser el equivalente a 15 días de salario o más por año trabajado, de acuerdo con las políticas de cada empresa.



La temporada decembrina es sinónimo de grandes gastos. Para este año, los mexicanos planean gastar 5 mil pesos en regalos, un desembolso 12% mayor al del año pasado, de acuerdo con una encuesta de Kantar.



Si bien el aguinaldo es un ingreso extra que ayuda a solventar todos los gastos de las festividades decembrinas, lo mejor es no despilfarrar todo en las celebraciones de la temporada navideña, pues el inicio de año se puede complicar si no existe un ahorro para enfrentar la subida de los precios de la canasta básica en el primer mes del año.



El consumo navideño no es nocivo para las finanzas personales, pero sí lo es cuando se hace sin un plan elaborado. De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), 80% de mexicanos pierde el rastro de su dinero porque no planea ni elabora un presupuesto en navidad, dijo Rodrigo Íñiguez, director comercial de distribución independiente de Skandia México.



Además, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) advierte que el uso del aguinaldo se destina principalmente en el pago de las deudas acumuladas a lo largo del año, en las compras navideñas y en un menor porcentaje, en el ahorro.



Para que esta navidad Santa Claus no se robe tu aguinaldo, la empresa especialista en planeación financiera Skandia ofrece algunas ideas que te ayudarán a hacer rendir el bono de este fin de año.



Ahorra e invierte: Diciembre es un buen momento para impulsar objetivos de ahorro a largo plazo. Destinar un porcentaje a lograr metas como la jubilación, la compra de una casa o abrir un negocio es lo más recomendable.



Disminuye el nivel de endeudamiento: Si el año fue difícil y estás hasta el tope de deudas, este es un buen momento para liquidarlas y retomar el control. Recuerda que es mejor empezar a pagar aquellas que cobren las tasas de interés más altas.



Ejerce un consumo inteligente e informado: Evita a toda costa las compras por impulso y evalúa la conveniencia de cada adquisición para asegurarte de tomar la mejor decisión.



Asegúrate: Nunca se sabe qué depare el futuro, por lo que es una buena idea invertir en el pago de primas de seguros de vida, de auto, de casa, educativos y médicos. La prevención es vital para mantener la salud de las finanzas personales de cara al 2020.



Haz un fondo de emergencia: Los expertos coinciden en que es inteligente tener un ahorro de tres a seis meses, o incluso más, para evitar choques financieros inesperados.



Con información de El Universal.