Tiradores de Denver sufrían acoso por ser gay y transgénero

Ya fueron identificados los atacantes del tiroteo en la secundaria STEM School Highlands Ranch donde un estudiante murió (el hispano Kendrick Castillo que salvó a sus compañeros) y otros ocho resultaron heridos el martes en Denver, Colorado.Devon Erickson de 18 años quien se asumiría como homosexual y su amigo cercano Alec McKinney, nació con género femenino y la ubicaban como Maya, sin embargo se encontraba bajo procedimiento para cambio de género a masculino.Según los informes, McKinney está en proceso de transición de mujer a hombre, pero el Sheriff Tony Spurlock no confirmó si el joven sospechoso era transgénero."En este momento estamos identificando al individuo como una mujer, porque ahí es donde estamos", dijo. "Originalmente pensamos que el joven era un hombre por su apariencia".Cuando McKinney compareció ante el tribunal el miércoles, su abogado dijo que prefería el pronombre "él", según CBS Denver .Ocho estudiantes sufrieron heridas de bala en el tiroteo y tres de ellos permanecen en cuidados intensivos en el hospital. Cinco habían sido dados de alta del hospital el miércoles por la mañana.Las autoridades señalaron que al menos uno de los sospechosos estaba involucrado en el uso legal e ilegal de drogas y había estado en terapia.Devon, de músico y actor a convictoDevon Erickson hizo su primera aparición en la corte el miércoles por la tarde para recibir un aviso de los cargos. Se sentó con la cabeza baja y el cabello ocultando su rostro.La única palabra que Erickson dijo públicamente fue: "No", después de que el juez le preguntó si entendía la orden de protección contra él, que decía que no podía comunicarse con las víctimas, entre otras cosas.Lo retienen sin fianza y está programado para regresar a la corte el viernes por la tarde para la presentación formal de los cargos.Devon Erickson parecía tener un futuro próspero como música y actor juvenil en producciones teatrales locales. Por ejemplo, en 2015, instó a sus amigos en Facebook a asistir a una obra de Legalmente Rubia creada por una organización local de teatro juvenil. "¡Vengan a verme … y a otros en Legally Blonde JR!", escribió un amigo, que respondió que vio a Erickson en la obra y dijo que era "genial".También publicó fotos más antiguas de sí mismo actuando en una producción de Les Mis. En 2014, escribió: Guys and Dolls Jr. ¡Voy a extrañar mucho a todos!" También escribió: "Hola a todos. Ninguno de ustedes lo sabe, pero estoy enviando un currículum vitae para estar en la Temporada 5 de The Walking Dead. Las posibilidades son 1/1000000 pero todavía tengo una oportunidad. Deséame suerte", informó el portal Heavy.comAiden Beatty le dijo a The Denver Post que Erickson era el "vocalista principal" de las bandas de rock que formaron, incluido uno llamado Foster Home .Le dijo al Post que Erickson había conseguido un trabajo como instructor vocal y que el tiroteo salió de la nada. También le dijo al periódico que Erickson "tuvo conflictos" con otros estudiantes porque era físicamente pequeño.Los testigos informaron que Devon sacó un arma de fuego de un estuche de guitarra el martes del tiroteo.En su página de Facebook también denotan su afinidad política como demócrata que en ocasiones ha expresado su desdén por los cristianos, ha criticado al presidente Donald Trump y elogiado al ex presidente Barack Obama.En una publicación de 2014, Erickson escribió: '¿Sabes lo que odio? Todos estos cristianos que odian a los homosexuales, sin embargo, en la biblia, dice en Deuteronomio 17: 12-13, si alguien no hace lo que su sacerdote les dice que hagan, se supone que deben morir. Tiene un montón de cosas locas como esa. Pero todo lo que obtienen es "ewwwwww gays".En 2015, compartió una publicación en Facebook de Occupy Demócratas alabando a Obama, y en 2016 compartió un video del presentador de televisión Seth Meyers criticando a Trump.Alec Mckinney, el joven transgénero que padecía problemas de salud mentalMaya, de 16 años, se sentía más cómoda como Alec Mckinney, y así lo veían sus amigos que lo consideraban un "alma torturada" que "no recibió el apoyo que necesitaba"Sus compañeros y amigos se han acercado al Instagram de McKinney para revelar que sufría problemas de salud mental y que necesitaba ayuda desesperadamente."Nada de lo que hicieron Alec y Devon puede ser aprobado, y no pueden ser defendidos. Sus acciones fueron terribles. Pero Alec no es una chica", escribió una amiga en su historia de Instagram."Al menos se merece ese respeto. Y lamento profundamente a cualquier persona afectada por sus acciones. Cosas como estas pueden prevenirse y no lo son. Esto no esta bien", escribió la usuaria.Acoso escolar y depresión, lo que hay detrás de sus motivosEse mismo amigo más tarde se dirigió a la página de Instagram de McKinney y reveló que tanto él como Erickson estaban preocupados."Devon no hizo lo que hizo porque es un liberal, o para hacer una declaración", escribió. "Lo hizo debido a luchas internas. Ambos están luchando con problemas de salud mental y este es un momento para la conciencia"."Alec no hizo esto porque es trans, pero si la gente lo hubiera apoyado de la forma que necesitaba y merecía, no habría luchado tanto hasta ser empujado al límite"."Hicieron algo horrible, pero por favor, reconozca que la conciencia sobre la salud mental es importante. Apoyar a los jóvenes LGBT es importante. No recibieron la ayuda que necesitaban, y la NECESITARON", describió otro.La amiga dijo que conocía personalmente tanto a McKinney como a Erickson y dijo que no dispararon a sus compañeros "por odio hacia los demás"."Era el odio en sí mismos", continuó. "Y necesitaban apoyo y no lo recibieron y eso podría tener mucho que ver con cómo terminó esto. La forma en que se sintieron no es una excusa para lo que hicieron. Pero creo firmemente que si hubieran recibido la ayuda que necesitaban desesperadamente, su estado no habría progresado tan lejos".Otro amigo que tomó los comentarios de McKinney en Instagram dijo que el adolescente era "realmente dulce y desinteresado"."Para mí es difícil aceptar que él hizo esto, así que es difícil para mí ver estos comentarios (sic)".La amiga dijo que creía que el tiroteo nunca habría ocurrido si ambos adolescentes "hubieran recibido la ayuda que necesitaban desesperadamente"."Necesitas entender que hay personas que lo conocieron antes de que él le disparara a una escuela. Lo que hizo fue egoísta, pero sé que durante mucho tiempo no lo fue".Un tercer amigo llamó a McKinney una "persona amorosa y desinteresada" que "no quería nada más que lo mejor para los demás", dijo uno más, según lo recopilado en el portal DailyMail."Desafortunadamente, debido a la falta de ayuda que recibió o que aceptó, llegó a su punto de ruptura", agregaron."El Alec que conocí era una persona genuinamente amorosa que no podría haber amado a sus amigos más que él. Nadie lo hubiera imaginado en un millón de años si era capaz de hacer esto, pero lo hizo"."Cualquiera puede hacer lo impensable cuando se empuja demasiado lejos. De ninguna manera estoy tratando de condonar sus acciones, estoy tratando de explicar que esto le puede pasar a cualquiera y que todos debemos asegurarnos de que ayudemos o de amigos / familiares personalmente", reflexionó el compañero.En una encuesta sobre acoso el número de estudiantes se mostró que en las evaluaciones de Google de STEM School Highlands Ranch que la mayoría de estudiantes tuvo problemas con el acoso escolar, incluido un usuario que compartió el mismo nombre que Erickson.El usuario, que se llamó a sí mismo 'NotSoFantasticDevon', dijo que fue "asaltado literalmente" en el campus y que la escuela no hizo nada al respecto."El decano de estudiantes nos hizo borrar el video del niño que me atacaba y luego me suspendieron durante medio día", leyó la reseña, que se publicó hace seis meses."Luego me dijeron que estaba acusando falsamente, aunque tenía una lista de más de 10 personas que vieron que sucedía y lo sabían", describió.Otra estudiante afirmó que la escuela no proporciona "ningún apoyo a los estudiantes con enfermedades mentales confirmadas".Además, la intimidación es un gran problema en la escuela. "A menudo parece que el problema no está siendo abordado por las personas que dirigen la escuela, aparte de ordeñarla por dinero mediante la venta de cosas para recaudar fondos" contra el acoso escolar ", mientras ignoran el problema en sus propios salones", agregaron.