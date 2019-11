Tiran a la calle a bebé durante la fría madrugada en CDMX

Ciudad de México.- Al pie de un árbol ubicado en el camellón de la Avenida presidente Masaryk al cruce con la calle de Hipólito Taine en la colonia Polanco, alcaldía de Miguel Hidalgo, fue abandonado bajo el frío de la madrugada del viernes un bebé de horas de nacido.



Según informes de la policía capitalina, el pequeño que estaba envuelto en una sábana blanca y una bolsa de plástico fue descubierto por una pareja que caminaba por el lugar y al escuchar el llanto se acercaron dando avisó al 911.



Al lugar de los hechos acudieron policías capitalinos y paramédicos de una ambulancia particular quienes revisaron al pequeño que estuvo a punto de darle un cuadro de hipotermia por las bajas temperaturas.



Por varios minutos los paramédicos auxiliaron al pequeño a bordo de la ambulancia, fue envuelto en una cobija térmica para ser trasladado al hospital infantil de Legaria a fin de determinar su estado de salud.



Policías capitalinos apoyados por las cámaras de videovigilancia de la Secretaría de Seguridad ciudadana C5 buscaron por varios minutos en calles de la colonia a la madre sin que hasta el momento se conozca su paradero.



Por estos hechos la fiscalía desconcentrada de investigación en Miguel Hidalgo fue informada del abandono del bebé, por lo que inició una carpeta de investigación por el delito de abandono de persona.



El pequeño que todavía tenía sus ojos cerrados no contaba con una carta o documento de parte de sus padres.



Las autoridades que arribaron de primer contacto, no descartan que el parto fue domiciliario sin asistencia profesional porque cuando llegaron tenía restos de sangre seca que todavía no le habían limpiado.