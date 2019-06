Tiran arma en un patio; sheriff la asegura

Un residente del sector Pueblo Nuevo encontró en su propiedad, un arma de fuego tipo escuadra y la entregó al departamento del sheriff.La pistola que tenía una bala en la cámara y 5 en el cargador, habría sido arrojada por un sujeto que acompañaba a otro en un auto que fue detenido por un Contestable del precinto 2.Este hecho se registró en la calle Wildwood donde de acuerdo al demandante, cuando el patrullero detuvo el auto, vio por la ventana que uno de los tripulantes aventó la pistola hacia el patio frontal.Por la mañana se dio cuenta que dos personas habian llegado al lugar y buscaban algo pero al salir a preguntarles, se retiraron.El sheriff Tom Schmerber dijo que el dueño de la propiedad buscó, encontró el arma y la entregó a las autoridades.Añadió que se revisó la serie del arma y no tiene reporte de robo, entonces supone que quien la portaba no tenía licencia.Aún así el sheriff dijo que investigarán si la pistola no esta implicada en algún hecho criminal.