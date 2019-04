Tiran tres cadáveres en Ciudad Juárez: 8 en 24 horas

Esta mañana fue reportado a las autoridades policiacas el hallazgo de tres cadáveres que fueron tirados en un camino de terracería en la colonia San Antonio.Los cuerpos fueron localizados en la calle Madrid, vialidad que divide el Panteón Tepeyac, y se encontraban con manos y pies amarrados.Autoridades de las diferentes corporaciones arribaron al lugar y fueron los elementos de Fiscalía quienes se hicieron cargo de la escena del crimen para realizar las investigaciones.Hasta el momento se desconoce cuales fueron las causas de la muertes.Un hombre fue asesinado la mañana de este domingo dentro de un domicilio ubicado en el cruce de las calles Profesora Carmen L. Ríos y Candelaria Díaz Bustamante de la colonia Independencia II.Un testigo dijo a los agentes municipales que tres individuos ingresaron a la vivienda y asesinaron a uno de los presentes.Agregó que a el le pusieron la pistola en la cabeza pero el arma no disparó.Los hechos ocurrieron aproximadamente a las a las 5:30 horas de esta mañana.Las autoridades no dieron a conocer la identidad de la víctima, tampoco si hubo personas detenidas.Cinco personas fueron asesinadas ayer y una más fue herida de bala luego de varios ataques armados que se registraron en puntos distintos.El primer hecho violento del día ocurrió durante la madrugada de ayer cuando un hombre fue ejecutado a balazos en el interior de su domicilio de la colonia Terra Nova.El hecho ocurrió en una vivienda de las calles Tierra Celenita y Miguel de la Madrid.Hasta el lugar de los hechos acudieron agentes de Seguridad Pública para acordonar el área y peritos de la Fiscalía General del Estado se hicieron cargo de la escena del crimen para el levantamiento de las evidencias.Más tarde, un hombre caracterizado cómo payaso fue asesinado durante la madrugada, en un predio baldío ubicado frente a la vieja Central de Abastos.El cadáver fue localizado cerca de las 04:00 horas en Municipio Libre y eje vial Juan Gabriel, donde policías estatales resguardaron la escena.La víctima tenía el rostro ensangrentado por el impacto de una piedra que usaron para asesinarlo.Tenía ropa de payaso y aparentaba una edad aproximada de 30 años, dijo un agente estatal.El cadáver fue llevado a las instalaciones del Servicio Médico Forense.También fue asesinado a golpes un hombre al que también le cortaron los dedos y orejas.El cuerpo de la víctima fue localizado en las calles Guadalajara y Estrella de la colonia Felipe Ángeles, hasta donde llegaron policías del distrito Centro.El cuerpo presentaba huellas de golpes en todo el cuerpo, dijo un agente preventivo.Únicamente vestía pantalón de mezclilla y calcetines blancos, además de que tenía las manos atadas a la espalda.En la tarde de ayer, Juan José Espinoza Dávila de 23 años, alias “El Killer” fue ejecutado a balazos en la colonia Los Alcaldes.Hombres armados se le aproximaron cuando estaba sentado afuera de unos departamentos y dispararon en varias ocasiones.El homicidio ocurrió en las calles José Mateos Torres y Pacheco Parra, lugar al que llegaron policías del Distrito Sur y de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).Vecinos dijeron a la Policía que era adicto a las drogas y se dedicaba a vender cristal, además de que supuestamente asaltaba a dueños de tiendas del sector.La escena quedó a cargo de la Fiscalía General del Estado en la Zona Norte.Antes de las 17:00 horas un hombre murió y otro más resultó lesionado luego de un ataque armado en la zona Centro.El hecho violento se reportó en el cruce de las calles Manuel Acuña y Mariscal.El cuerpo del fallecido quedó tendido junto a una camionera pick up solor gris.Con este homicidio suman 67 muertes violentas en lo que va de abril.Asimismo, la noche del pasado viernes un hombre fue ejecutado en las calles Valle de Edén y Valle de Anáhuac de la colonia Lomas del Valle, en el suroriente de la ciudad.Vecinos del sector reportaron la realización de disparos de arma de fuego y de que una persona estaba tirada sin vida en la vía pública.Elementos de la Policía municipal aseguraron la escena y además pusieron en marcha un operativo en el sector para tratar de detener a los responsables.Peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado procedieron al levantamiento del cuerpo y de las evidencias balísticas.