Tiroteo en Alemania deja seis muertos; eran familiares

Escuchar Nota

Berlín.- Un tiroteo ocurrido en la localidad de Rot am Seen, en el sur de Alemania, dejó seis muertos y varios heridos, confirmaron fuentes policiales, según las cuales el autor fue un solo hombre, que ya fue detenido.



Entre el autor del ataque, un alemán, y varias de las víctimas existía una relación personal, precisó esa fuente, sin concretar más detalles, en declaraciones al canal informativo de televisión ntv.



Al parecer varias de las víctimas pertenecían a una familia, aunque no todos los muertos eran miembros de ésta.



Los disparos se produjeron sobre las 11.45 GMT en un local de esa pequeña localidad del "Land" de Baden Württemberg, con unos 5.200 habitantes.



La policía se personó en el lugar con un fuerte dispositivo y poco después se produjo la detención del agresor.