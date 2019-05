Tiroteo en bar de Nueva Jersey deja 10 heridos

Al menos 10 personas resultaron heridas este sábado tras un tiroteo en un bar de Trenton, Nueva Jersey, según autoridades locales.La policía fue notificada de disparos alrededor de las 12:25 a.m. del sábado afuera de un bar en la cuadra 300 de Brunswick Avenue. Al llegar al lugar de los hechos, encontraron varias víctimas dentro y alrededor de Ranomeros Liquor and Bar.El concejal general Jerell Blakeley dijo en Facebook: "Este tipo de matanzas no deberían ser normal, pero se han convertido en algo común. Cada vez que el clima se mejora, la locura desciende en esta ciudad. Estoy haciendo un pedido para traer a soldados y la Guardia Nacional a la ciudad"."Este es el segundo tiroteo masivo en la ciudad de Trenton en el pasado año, y es algo que no puede ser aceptable. Esto es inaceptable", continuó Blakely, refiriéndose a un tiroteo en junio del año pasado que dejó a un sospechoso muerto y a 22 personas heridas.El portavoz de la policía de Trenton, capitán Stephen Varn, dijo que cinco hombres y cinco mujeres fueron trasladados a hospitales locales. De esas víctimas, una persona resultó gravemente herida y llevada a cirugía de emergencia.Varn dijo que una investigación estaba en curso.La policía no ha determinado lo que llevó al último tiroteo, pero están buscando un SUV de color oscuro que se vio huyendo del lugar. Se cree que había al menos una persona dentro del vehículo.Se pide que cualquier persona con información se ponga en contacto con el Departamento de Policía de Trenton.