Tiroteo en campo de futbol obliga a cerrar escuelas en NY

Nueva York.- Una escuela intermedia y una secundaria vecina fueron cerradas ayer por la mañana en Roosevelt, Long Island, NY, después de informes de disparos, dijeron las autoridades.



La policía en la escena dijo a los periodistas que un hombre había hecho tres disparos en el campo de fútbol en “Roosevelt High School” después de discutir con jardineros sobre unos árboles caídos, según ABC News.



El hombre, cuyo nombre no fue revelado, fue detenido después de huir a una casa cercana.



No había alumnos porque las clases comienzan el 3 de septiembre, pero los maestros y el personal estaban dentro preparándose, dijeron funcionarios del plantel a New York Post.



Los disparos fueron reportados justo después de las 9:00 horas., según la policía del condado Nassau, presente en la escena para una “investigación activa”.



“Las escuelas (…) están bloqueadas debido a un incidente en el área. Todos están a salvo y seguros. Por favor, no se acerque a las áreas circundantes. La policía tiene el área segura”, informó la Secundaria.