Tiroteo en Chicago desata saqueo en tiendas

Escuchar Nota

A security guard was shot by looters during last night's looting spree in Chicago. pic.twitter.com/0NiayBKMtx — Ian Miles Cheong (@stillgray) August 10, 2020

Aftermath of one area looted in Chicago last night. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/f9GsrjwS8m — Andy Ngô (@MrAndyNgo) August 10, 2020

Looters walking around calmly with stolen merchandise in Chicago last night. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/EdRdLtQAr6 — Andy Ngô (@MrAndyNgo) August 10, 2020

Así quedó parte del distrito comercial de #Chicago tras los saqueos masivos que se registraron este lunes. @Chicago_Police arrestó a más de 100 personas. pic.twitter.com/6DxFXDuyzV — Noticias Telemundo (@TelemundoNews) August 10, 2020

Cientos de personas rompieron vidrieras, saquearon tiendas y, en al menos un incidente tras el registro de disparos de civiles contra la policíay otros puntos del centro de Chicago (Illinois, EUA, según informaron las autoridades., dijo que se ordenó el envío de 400 agentes al centro de la ciudad después de que circularon en redes sociales llamados al saqueo.Los incidentes se registraron después de que la, tras lo cual decenas de personas se congregaron en el lugar y se enfrentaron con agentes, antes de que los incidentes se propagasen por otros puntos de la ciudad.Según la policía, más de 100 personas fueron arrestadas.Ciudades en todo Estados Unidos han sido escenarios de protestas multitudinarias pacíficas, manifestaciones, enfrentamientos violentos con agentes y saqueos desde que el 25 de mayo el afroamericanomurió a manos de la Policía en Mineápolis (Minesota).Las protestas, centradas inicialmente en la brutalidad policial, han continuado durante la pandemia de Covid-19, que ha dejado sin empleo a más de 40 millones de personas y ha causado la muerte de más de 160.000 contagiados, mientras el país se aproxima a una elección nacional en medio de una crisis económica.Las autoridades de Chicago había detenido a varias personas cerca de la Avenida Michigan cuando poco antes del amanecer hubo disparos de armas de fuego desde un vehículo en marcha, indicó el portavoz policial Tom Ahern. Ningún agente policial resultó herido en ese incidente, pero otro sí sufrió lesiones en otro cruce de calles.Poco después comenzó a llegar más gente en automóviles y, según el diario, hasta un camión alquilado de una empresa de mudanzas, donde los saqueadores cargaron más artículos.Los disturbios continuaron aún después del amanecer y laretrasó la hora de comienzo del servicio de trenes y ómnibus, mientras que la Policía Estatal de Illinois bloqueaba las rampas de acceso a las autopistas.Con información de Info 7