Tiroteo en Illinois deja 12 personas heridas; dos en estado de gravedad

Estados Unidos.- Al menos 12 personas han resultado heridas como consecuencia de un tiroteo, que se ha desatado este 19 de julio en la ciudad de Peoria, Illinois, informó la Policía local.



Al menos dos víctimas se encuentran en estado grave. Sin embargo, la portavoz de la Policía de Peoria, Amy Dotson, indicó que la vida de todos los heridos no corre peligro. Dos de las víctimas fueron transportadas a un hospital del área en ambulancias, mientras que 10 fueron llevadas en vehículos privados, según el Journal Star .



Se estima que aproximadamente 200 personas se encontraban en el lugar cuando el agresor abrió fuego.



El autor del ataque aún no ha sido detenido. El suceso sigue bajo investigación.



El Departamento de Policía de Peoria dijo que el incidente ocurrió alrededor de las 4:42 am en el área de Northeast Water Street y Hamilton Boulevard, cerca del río de la ciudad.