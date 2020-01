Tiroteo en La Madrid cobra segunda víctima; muere joven de 21 años

Saltillo, Coah.- Luego de permanecer dos días hospitalizado tras recibir un impacto de bala en el cráneo y dos más en el brazo y pierna, el joven lesionado en el tiroteo de la colonia La Madrid, perdió la vida la madrugada del martes.



Fue minutos después de la media noche en las instalaciones del Hospital General, cuando el personal médico confirmó el deceso de Israel Gallegos Oviedo, de 21 años de edad, al no soportar más la lesión dentro de su cabeza.



A pesar de los esfuerzos realizados por el personal médico de la institución para tratar de salvarle la vida al joven, éste terminó perdiendo la batalla al recibir un severo daño cerebral.



En tanto el estado de salud de su cónyuge Mayra Oviedo, quien recibió un impacto a la altura del hombro, aún se mantiene como delicado por lo que aún permanecerá hospitalizada durante los siguientes días.



Familiares de las víctimas que permanecieron en el nosocomio en todo momento a la espera de un resultado favorable, entraron en una severa crisis nerviosa al no soportar el peso de la trágica noticia.



El incidente se presentó el pasado 5 de enero cuando dos sujetos a bordo de una RAM color blanco, abrieron fuego en contra del domicilio marcado con el número 1585 sobre la calle Rubén Darío.



En el lugar perdió la vida Néstor Zapata Muñiz, de 31 años de edad, a manos de Maximiliano Torres Martínez y su hermano Pedro Emiliano, ambos detenidos en el lugar de los hechos por elementos municipales.



Agentes de la Fiscalía General del Estado aún siguen en la búsqueda de dos implicados más que participaron en dicho atentado, que, al día de hoy ya cobró la vida de dos personas.



Hasta el momento las averiguaciones en torno al trágico suceso no han arrojado un motivo específico por el cual se perpetró el ataque, pero trascendió que habría sido por viejas rencillas.