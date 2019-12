Tiroteo en retén fronterizo por auto con migrantes en la cajuela

protagonizaron la persecución de un automovilista que habría realizado disparos de arma de fuego cuando intentaba evadir un retén carretero instalado entreinformó este miércoles que en la cajuela del automóvil que se daba a la fuga iban dos indocumentados de origen mexicano que al igual que el conductor fueron detenidos.El tiroteo y la persecución ocurrieron el lunes alrededor de las 2:40 de la tarde cuando el conductorno respetó el alto que le hicieron los agentes que se encontraban en el retén de laEl comunicado de CBP indica queen el punto de revisión antes de iniciar la escapada a toda de velocidad., pero al tomar la intersección de la autopista 10 fue detenido con la intervención de patrullas del Sheriff del condado Pinal y del Departamento de Seguridad Pública de Arizona.volvió a hacer detonaciones, señala el reporte de CBP, en el que se aclara que no hubo lesionados, pero no ofrece datos sobre el arma de fuego que se supone llevaba el automovilista.Luego de detener al conductor, quede quien no se dio más detalles, los agentes descubrieron que en la cajuelaEl caso fue tomado por elal ser considerado un ataque en contra de agentes de la, la sexta agresión en contra de la corporación en el sector de Tucson desde el pasado 1 de octubre.