Tiroteos escolares, lección no aprendida

Saltillo, Coah.- El 18 de enero de 2017, México entró de golpe a la negra historia de los tiroteos escolares. Ese día, Federico, un joven de 15 años, sacó de su mochila una pistola calibre .22 con la que abrió fuego contra varios de sus compañeros y la maestra Cecy Solís en el Colegio Americano del Noreste en Monterrey.



Después tomó el arma y se disparó en la cabeza.



Las imágenes de la tragedia le dieron la vuelta al mundo. Para México, un país hundido en la violencia desatada por los cárteles del narcotráfico, una balacera y la muerte de inocentes no era una novedad. Pero esto era diferente.



El saldo fue de dos muertos, Federico y la maestra, quien agonizó por semanas, además de tres heridos.



A la fecha, el colegio, señalado por no haberse solidarizado con las víctimas, se niega a dar una postura, como si guardar silencio pudiera volver el tiempo atrás para evitar lo que sucedió.



“Usted es el que habló ayer ¿verdad?, desde ayer le dije que no íbamos a dar declaraciones”.



-La intención no es perjudicarlos, es ver si ustedes como colegio pueden aportar algo con lo que acaba de suceder en Torreón.



“No, ya le dije que no, ya nos perjudicaron bastante. Vaya con los de Torreón, a ver qué le dicen”.



Luego cierran la puerta, y una mujer a gritos trata de impedir que se tomen imágenes de la fachada del colegio desde la calle, de donde pende una manta que dice:



“Tú te has preguntado, ¿cómo te sientes hoy? La paz se siente y se comparte”.



A pesar de eso, no todos se han mostrado renuentes a enfrentar ese triste episodio.



Luis Fernando Ramírez González, fue uno de los sobrevivientes a ese tiroteo en aquella institución regiomontana.



Con 18 años, estudia la preparatoria en la UdeM, y dedica parte de su tiempo libre a dar pláticas de superación a jóvenes de otras instituciones educativas.



Fer, como lo llaman en su casa, recibió una bala en la cabeza, que lo mantuvo postrado varias semanas, y lo sometió a una dolorosa recuperación que se prolonga hasta la actualidad.



Camina con algo de dificultad, se sienta con ayuda de su padre, Fernando Ramírez, en el sillón de la sala de su casa en la colonia Villa Las Fuentes, en Monterrey.



A pesar del tiempo, su rostro sigue siendo el de un niño, quien no oculta su admiración por superhéroes como Aquaman, Batman e incluso el antihéroe Deadpool.



Explica que ha aprovechado esta interacción para dar un poderoso mensaje a los jóvenes acerca de su experiencia.



“Yo saqué lo mejor, los valores más representativos de los superhéroes, todo lo bueno que he aprendido de esas películas o de los comics también, hasta personajes de libros, y decido aplicarlos; los pongo como ejemplo en el taller, pero además a mí me ha servido en la vida real”.



Para Fer, es la falta de atención de los adultos hacia los jóvenes lo que ha provocado tragedias como la del Colegio Americano del Noreste, y más recientemente la del Colegio Cervantes.



“Yo creo que algo que está mal, o no mal, pero que sí se debe reforzar, es la atención de los papás, y también de los maestros para que no se repitan sucesos como este”.



Su padre, Fernando Ramírez, coincide en que la vida moderna ha generado una ruptura generacional que ha dejado desavlidos a los jóvenes.



Agrega que la experiencia del Colegio Americano los hizo crecer como seres humanos, y siempre fueron positivos respecto a la salud de su hijo.



A pesar de que el colegio no se ha querido involucrar con el trabajo que han hecho las víctimas y sus familiares, mantuvieron a su hija menor, Alejandra, en esa institución hasta que terminó la secundaria.



Para Fernando, los hechos de Torreón lastiman a todo el país, pues luego de lo que él vivió en carne propia, pensó que algo se podría haber aprendido y que nunca más se volvería a repetir algo similar en México.



Su mensaje para las víctimas de Torreón es igual de sincero. “A las familias yo les diría que se mantengan unidas y se apoyen entre sí, así es más fácil, se hace más llevadero el proceso de duelo y de recuperación también”.