Titular de Bienestar, sin datos de ‘Servidores de la Nación’ vacunados contra Covid-19

-¿Usted tiene un conteo?, se le preguntó.



-No, respondió.



-¿El secretario no sabe cuántos servidores van vacunados?



-La Secretaria de Salud lleva ahí y ellos informan todos los días, no. Hay un informe diario en conferencia vespertina. El doctor (López-) Gatell informó, ya habido mucha información sobre eso, todos los días hay.



-“Todos los días hay información, le digo... me extraña que (ustedes los medios de comunicación) no tengan la información pero todos los días esta y la información fluye constantemente”, expresó.

“Las 10 mil y se formaron mil brigadas que para atender los hospitales covid, y ya se ha informado cómo se integran”, concluyó.

