Titular de CNDH pide a AMLO mando civil para Guardia Nacional

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador a quien le solicitó que el mando de la Guardia Nacional sea civil.Luego de más de una hora reunidos en la oficina del Presidente en Palacio Nacional, el ombudsman explicó que una de las principales preocupaciones que le externó fue la operación de la Guardia Nacional y principalmente que no se permita que quede de lado el marco civil.“Expresamos los puntos de vista, señalamos que el modelo original de la Guardia Nacional no estaba en los estándares internacionales, que como era público por ello impugnamos la Ley de Seguridad Pública y había sido crítico del modelo propuesto, que se transitó a establecer una modalidad civil que alentaba y que estaríamos atentos a las leyes secundarias.“Ahora ya es una norma constitucionalizada que como dijimos no fue el modelo original que se planteaba, tuvo un avance, fue lo plausible y ahora estaremos atentos de que no se desvirtúe la norma constitucional en las secundarias, es decir, fuimos enfáticos en que se cuide la institucionalidad civil. Expresamos que sería ponerle la cereza el que sea un perfil civil, fue perceptivo, escuchó y se quedó en las reflexiones de todo lo que yo comenté”.González Pérez dijo que solicitó esta cita para detallarle a López Obrador “la preocupación” por la Guardia Nacional y sus leyes secundarias, pero también para explicarle la importancia del contrapeso y el respeto a la autonomía de la CNDH.“Él me escuchó y hubo una receptividad de su parte para saber que en la institución es un contrapeso sano, fue una reunión positiva y seguiremos ejerciendo nuestras atribuciones en materia de independencia. Se refrendó el compromiso del presidente de respetar la autonomía de la institución y el cumplimiento de las recomendaciones”.Explicó que en cuanto a programas sociales, también le solicitó “que no afecten a los grupos de vulnerabilidad en el tránsito de mejores modelos de atención”.