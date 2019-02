Titular de Cofece niega conflicto de interés

Este jueves Alejandra Palacios Prieto, comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), negó actuar de manera parcial y guiada bajo conflictos de interés al frente del organismo.Según publica el portal de El Financiero , Palacios Prieto detalló que como presidenta del organismo ha solicitado en seis ocasiones no participar en las votaciones del pleno debido a que en las empresas involucradas en los asuntos a resolver laboran algunos de sus familiares.Durante su comparecencia frente a la Comisión de Economía del Senado de la República, Palacios Prieto indicó que “Nosotros analizamos todos los sectores de la economía, salvo radiodifusión y telecomunicaciones, sería imposible pensar que algún familiar mío de relación directa, segundo, tercero o hasta cuarto grado, no trabajara en ninguno de los mercados que nosotros analizamos”.Días atras, legisladores de Morena, acusaron a Palacios de que su actuación al frente de Cofece ha sido parcial, esto después de que publicó un artículo en Reforma en donde criticó que, bajo adjudicación directa, Banco Azteca sea quien distribuya el dinero de los apoyos sociales a jóvenes y adultos mayores.“Yo escribo siembre en ejercicio de mi derecho constitucional de libertad de expresión y con toda responsabilidad. Considero no fui parcial, ni no objetiva, cumplo con el debido proceso y, repito, ejerzo mi derecho constitucional de libertad de expresión”, mencionó.Durante su comparecencia frente a la Comisión de Economía, la titular de Cofece no fue cuestionada por ningún representante de Morena. En tanto, Gustavo Madero, presidente de dicha Comisión del Senado defendió el actuar del organismo.Desconoce contenido de demanda de Banco AztecaLa comisionada presidente de Cofece aseguró que desconoce el contenido de la denuncia que Banco Azteca presentó el 31 de enero ante el Órgano Interno de Control de la Cofece tras la publicación del artículo de opinión.“Obviamente no conozco la demanda, el titular del órgano interno de control de la Comisión no me reporta a mí (...). El órgano interno de control hace una investigación, determina si hay elementos o no, si hay elementos me emplazarán, me dirán que hay elementos y que incumplí con la ley, y en ese momento me defenderé, si no hay elementos cerrarán la investigación”, explicó.