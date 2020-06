Titular del INEDEC da positivo a Covid-19

Escuchar Nota

“Me encuentro en excelentes condiciones de salud, fue prácticamente de lunes a sábado de la semana pasada donde presentaba de manera intermitente fiebre, por arriba de los 38 grados, pero el sábado fue el último día que se dio este síntoma, ahorita me encuentro recuperando el olfato y el sabor que los perdí por completo”, relató.



“Lo que es las oficinas de dirección donde prácticamente estuve en días pasados, fueron cinco personas que estuvieron en contacto conmigo cuando presenté ese síntoma y puedo asegurar que se encuentran bien, se activó el protocolo y las personas que se encontraban allí están en cuarentena, se hicieron los exámenes correspondientes y resultaron negativos”, indicó.



“La principal recomendación es obedecer las indicaciones que te dan las autoridades, la industria del deporte se ha visto afectada por esta pandemia pero el Gobierno ha realizado diversas estrategias para brindarnos las mejores condiciones, nadie estamos exentos a esto, resulta difícil emocionalmente resultar positivo y además porque me encontraba dando protocolos, veo muy relajado este tema en algunos sectores y que lástima que con mi ejemplo tenga que decir que es una realidad”, concluyó.

y presentó síntomas de la enfermedad, no obstante, en entrevista con Zócalo Saltillo, mencionó que su estado de salud mejora y espera poder sobrepasar esta situación lo más pronto posible.Fue el pasado lunes 8 de junio, cuando Garza Herrera presentó un cuadro de fiebre que la orillaron a realizarse la prueba para detectar la presencia del nuevo coronavirus, resultando positiva apenas el pasado lunes 15 del mencionado mes., sin embargo, desde el pasado sábado en adelante, no se han presentado síntomas, por lo que esperará 14 días más para volver a realizar la prueba y esperar a que arroje negativo.Al detectarse el positivo de la dirigente estatal del deporte, se activó el protocolo de seguridad alrededor de las oficinas de dirección del Inedec, dejando en claro que las personas que tuvieron contacto con Alina Garza se encuentran en perfectas condiciones y en aislamiento.Alina Garza invita a la comunidad coahuilense a no bajar la guardia en esta lucha contra el COVID-19 y lamenta que su situación actual sirva de ejemplo para tomar en serio esta pandemia, ya que siente que se han relajado en cuanto a las medidas preventivas para evitar nuevos contagios.