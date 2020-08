Tlaxcala FC le ‘cierra las puertas’ a Lionel Messi

Escuchar Nota

"¿Cuántos "Me Gusta" y retuits para que los Coyotes vayan por Messi? Estamos pensando hacer una oferta a petición popular", escribieron en su cuenta de Twitter.



"¡Atención! En redes sociales se está difundiendo el rumor de que, estamos buscando el fichaje de Lionel Messi, queremos aclarar que, dicho acercamiento es falso, nuestro equipo ya se encuentra completo".



#TlaxcaltecaSoy | #MásCoyoteQueNunca | #TlaxcalaSíExiste pic.twitter.com/RSZlc74r7y — Tlaxcala F.C. (Desde) (@Coyotes_Oficial) August 25, 2020

Ya dejen de etiquetarnos, no buscamos a Messi. — Tlaxcala F.C. (Desde ) (@Coyotes_Oficial) August 25, 2020

.-, club en el que ha estado por dos décadas; un tema que ha dado de qué hablar y al que se han subido varios equipos, entre ellos, elEl club de, por lo que no tardaron en responder queMás tarde comenzaron a ser 'bombardeados' sobre la contratación de Messi, por lo que aclararon que, cerrándole de forma tajante las puertas del club.; además no dejaron pasar la oportunidad para decirle a su afición que los extrañarán esta semana ya que no jugarán, debido a que el partido ante Atlante fue reprogramado.Cabe recordar que, ya que hace unas semanas cuando comenzaron los rumores de una, se subieron al tren de equipos interesados en ficharlo.Información por Milenio