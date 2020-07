Toda una novela el caso de Susana Saláis Morales

Escuchar Nota

La tarde del sábado 6 de junio,estaba junto a su hijo en el interior de su domicilio ubicado en la calle Mineral Josefina número 4729, en donde presuntamente habrían estado tres hombres, estos últimos presuntos involucrados en los hechos Sin embargo trascendió extraoficialmente en la Fiscalía General del Estado, que dicha hipótesis no es totalmente sólida.A un mes del crimen de la joven Susy Saláis, en su domicilio en la colonia Los Minerales de esta ciudad; la Fiscalía Especializada de la Mujer ha presentado nulos resultados en cuanto a la identificación y/o captura de él o los presuntos responsables.La autopsia arrojó que Susy murió de asfixia por estrangulamiento, por lo que la autoridad corrigió la causa de muerte y abrió una investigación al respecto. Familiares de “Susy” declararon públicamente que hay pruebas de que la mujer estuvo previamente con tres hombres en su casa, los cuales presuntamente habrían participado en el asesinato, cometido frente a su pequeño hijo.En un inicio se pensó que se trataba de un suicidio, después se determinó que era un homicidio del cual se señaló al esposo de Susy, Oswaldo M. H., como presunto responsable, por lo que se liberó una orden de arresto, pero una jueza determinó que el hombre no pudo estar en el lugar de los hechos además de la declaración de su hijo de 5 años que afirmó que su padre no estaba en la casa. El perito de la Fiscalía, Gustavo Alonso Pérez Dávila, presentado por la defensa, determinó que de acuerdo a los elementos probatorio que analizó, sería imposible que el imputado hubiera estado presente en el lugar y la hora del asesinato de la víctima.Pérez Dávila dijo contar con evidencias como grabaciones de video de una gasolinera e imágenes de cámaras de seguridad de un domicilio contiguo a donde ocurrió el suceso, en la calle mineral de Josefina, al norte de la ciudad.Se detalló que ese sábado 2 de junio a las 21:27 horas, Oswaldo, durante su jornada de trabajo como chofer de Didi, cargó gasolina en la estación de servicio denominada La Promesa de Dios, de la avenida Politécnico y después, de acuerdo a la información de la plataforma de transporte, hizo viajes al sector de la avenida Nueva España y la colonia Riveras de Sacramento, recorridos de amplia duración que por el tiempo que requieren, resultaría imposible la presencia del imputado en la escena.La primera declaración que hizo el pequeño Ian Leonardo, de cinco años, sobre la muerte de su madre “Susy” Saláis MoralesEn dicha declaración, misma que obra en la carpeta de investigación y en la que estuvo presente un psicólogo, el niño dijo que tres personas habían sido quienes le hicieron daño a su mamá.Sin embargo la autoridad investigadora desechó la versión del menor, al establecer que fue inducida, según revelaron familiares cercanos de la víctima.Pidiendo el anonimato, los familiares entrevistados ayer indicaron que van a solicitar el expediente a la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM), para tener más datos precisos.Chihuahua.- El pequeño Ian Leonardo, de cinco años, hijo de Susana Saláis Morales, quedó en medio de una disputa familiar en la que los abuelos paternos rechazaban entregarlo a la mamá de Susy, y en la que tuvo que intervenir en apoyo la Fiscalía General del Estado.El menor había permanecido con sus abuelos paternos desde el 7 de junio, un día posterior al asesinato de la joven, y desde entonces no permitieron que la familia de Susy lo viera.Susana Saláis fue asesinada el pasado 6 de junio presuntamente por su esposo, quien fue detenido acusado de feminicidio, pero después liberado por falta de pruebas.El juez determinó asignar la custodia del menor a Susana Morales, madre de la víctima; sin embargo, el ordenamiento judicial no se cumplió de manera inmediata pues no fue posible localizar a los abuelos paternos ni al niño.Debido a esto, elementos de la Fiscalía de la Mujer (FEM), en coordinación con policías municipales de Aquiles Serdán, catearon tres casas de aquella localidad en busca del menor sin que se lograra dar con su paradero.Tras no encontrar al niño, se dio a conocer que había sido secuestrado y trasladado a una vivienda en la ciudad de Meoqui, relató Liliana Mediano, representante legal de la madre de Susy, quien dijo que tenían suficientes elementos para “creer en esa posibilidad”.Luego de que esta información se diera a conocer a través de los medios de comunicación, personas allegadas a la familia paterna afirmaron que Ian no estaba secuestrado, incluso aseguraron que ya había sido entregado a su abuela materna, situación que fue desmentida por la abogada de la mamá de Susy.Y advirtió que si para las 12 horas de ayer no entregaban al pequeño, actuarían por la vía penal, por el delito de privación ilegal de la libertad.Esto, debido a que Santiago Moreno, abuelo paterno, se había comprometido desde el martes a entregar al pequeño a su abuela Susana, y que estaban en la mejor disposición de cumplir con la orden del juez, lo cual no sucedió.En medio del caos, Ulises Saláis, padre de Susy, aseguró vía telefónica que su nieto no estaba secuestrado, pues sabían que se encontraba con sus abuelos paternos, y que sería entregado como lo ordenó el juez durante el transcurso del día, tal como sucedió horas después.Alrededor de la una de la tarde, luego de firmar los documentos en el juzgado Tercero de lo Familiar, Ian se reunió con su abuela Susana a quien no había visto desde el día en que su madre fue asesinada; la entrega del infante se realizó en el área de sótanos de la Ciudad Judicial para proteger la identidad del pequeño de cinco años.Antes de reunirse con su nieto, Susana Morales expresó su alegría por recuperarlo, pues dijo que desde el día del asesinato de su hija no habían podido ver al pequeño, expresando que han sido días muy difíciles para ella, debido a que ha tenido que lidiar con el dolor de haber perdido a Susy, y con la incertidumbre de no ver a Ian.“Él es lo único que me ha dejado mi hija, vamos a estar juntos, han sido días complicados para él, ahora estará conmigo y tengo por quien responder”, expresó Susana.Agregó que no descarta la posibilidad de que su nieto tenga que recibir terapia por todo lo que le ha tocado vivir, y que han sido situaciones muy complejas, pues se ha quedado sin su madre.A un mes de los hechos no hay avances en el caso.