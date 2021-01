‘Todavía lo amo’: Anitta recuerda su romance con Maluma

Escuchar Nota

"Nosotros somos muy parecidos en la manera de divertirnos, las cosas que nos gustan. Y todavía lo amo mucho, independientemente de estar juntos o no,. Y puedo verlo con otra mujer, él puede verme con otro hombre y nos amamos, y nos amamos también sin nadie", agregó.



"El papá de mis hijos... Anitta del futuro, el papá de tus hijos va a ser un hombre intelectual, inteligentísimo, no va a ser famosos, no va a ser de este medio de fama, de cosas, de fiesta. Así tranquilo, que te comanda, que te pone en tu lugar. Ese va a ser el hombre", reveló sobre el hombre ideal para tener hijos.

.-, mejor conocida como, es una cantante muy conocida a nivel mundial, pues además de tener éxitos como "Me gusta", "Veneno" y "Jacuzzi", ha tenido romances con otras grandes celebridades, por ejemploLa brasileña habló de esta relación, que nunca se confirmó como, durante una entrevista en el programa de YouTube deaunque primero aclaró si tuvo algo que ver conRespecto a si se enamoró del cantante colombiano, la famosa dijo que "sí, claro. Y, pero hoy en día... Nosotros decimos que sí (nos podríamos casar), pero después de".Luego,le preguntó por qué no se casaba, a lo querespondió: "Es queEs que yo me voy con cada vaina, cada cosa que yo me voy, que después, cuando me desenamoro, que ya no estoy más ahí, yo miro atrás y pienso: '¿Qué es lo que estaba haciendo con esta persona?'".Información por Milenio