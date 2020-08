Todavía no toca el fondo la crisis; vienen más cierres de empresas

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- El protagonismo del sistema financiero apenas comienza a tomar forma en la crisis económica, misma que “entra a su segunda ola de desgracia económica, donde la gente que tenía esperanzas ya se dio cuenta de que no va a terminar pronto”, estimó Antonio Serrano Camarena.



El economista advirtió que más allá de los despidos como se ha visto, vienen todavía más cierres de empresas.



Agregó que contrario al mensaje que pronunciara el presidente Andrés Manuel López el fin de semana, “ni hemos tocado fondo, ni la reactivación de la economía será posible en el corto plazo”.



Luego de cuatro meses de prórrogas, ya comienzan a vencer los plazos de la gente que difirió sus adeudos con los bancos. Bancomer ya desde mayo registró una caída en su volumen de créditos, y entre agosto y septiembre serán más visibles las personas que no podrán pagar.



Aunque en esta región se ha visto un mayor dinamismo, principalmente en el sector automotor, el experto mencionó que “todavía no podemos hablar de recuperación, esto no quiere decir que ya se pagan los pedidos, ni que se puedan concretar. Ya se está recontratando gente, pero de forma muy lenta”.



Por otro lado, ya deben estar en funcionamiento las reglas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá y no se trata solo de regresar al trabajo, sino de cumplir con lineamientos.



“Esta es la parte en la que ya no vienen los despidos, sino los cierres de empresas. Muchos pensaron que para septiembre u octubre estaríamos listos para continuar, pero nos damos cuenta de que esto no va a terminar este año… para muchos no hay manera de recuperarse”, mencionó Serrano Camarena.