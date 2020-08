‘Todavía respira’ le dicen de su hija declarada muerta

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Una joven que fue declarada muerta frente a su afligida madre el domingo por la mañana, sigue viva, en un extraño caso que ha conmocionado a los trabajadores de la funeraria e indignado a la familia de la víctima, en Detroit.



La mujer de 20 años inicialmente sufrió un paro cardíaco en casa de su madre, dijeron las autoridades. Los paramédicos se presentaron en el lugar y pasaron 30 minutos tratando de revivirla, según el Departamento de Bomberos de Southfield.



La mujer fue declarada muerta en el lugar, aunque los paramédicos dicen que un médico de un hospital cercano les dijo que hicieran la llamada.



"Dijeron: 'Señora, se ha ido'", dijo la madre de la víctima a la estación local WDIV-TV el lunes. Ella dice que les preguntó si estaban seguros y ellos dijeron: "Sí, señora".



"Dadas las lecturas médicas y el estado de la paciente, se determinó en ese momento que no tenía signos de vida", informó el departamento de bomberos de Southfield en un comunicado.



"Se contactó a la oficina del médico forense del condado de Oakland y se le dieron los datos médicos", dijo el departamento. "Se determinó nuevamente que el paciente había fallecido y el cuerpo fue entregado directamente a la familia para que hiciera los arreglos necesarios con la funeraria de su elección".



El personal de la funeraria James H. Cole examinaba el cuerpo cuando se dieron cuenta de que todavía respiraba. De inmediato llamaron a su mamá.



"Ella está respirando. Está viva ", dijo un empleado de la funeraria, según la madre de la víctima. "Tu hija aún respira".



Dave Fornell, subcomisionado del departamento de bomberos de Detroit, dijo que la frecuencia cardíaca de la mujer era de 80 después del descubrimiento.



"No podíamos creerlo", dijo.







"Estoy devastada de que mi hija esté pasando por lo que está pasando", dijo su madre. "Mi familia, su hermano gemelo, su hermano mayor ... no tengo palabras".



La mujer agregó que quiere saber quién es el responsable de declarar injustamente muerta a su hija.



"Alguien declaró a mi hija muerta, y ella no está muerta", dijo.



La mujer no identificada fue trasladada a un hospital donde su recuperación sigue siendo incierta.



Con información de Excélsior