Todavía se mueven los Zorros; derrotan al Pachuca

Saltillo, Coah/ Anwar Castro-. Atlas derrotó a los Tuzos del Pachuca por marcador de 1-0, un penal que anotó “Nacho” Malcorra sacó a los Zorros del fondo de la tabla, cediendo su lugar a los hidalguenses.



Los Zorros fueron más insistentes en el inicio del partido, Aldo Rocha descontroló a los mediocampistas de los Tuzos, quienes no encontraron por donde avanzar a la portería atlista, a pesar de que regresó su capitán “Burrito” Hernández, luego de 5 mese fuera por una lesión en el tobillo.



Al 28', en un tiro libre, Murillo metió la mano para evitar que pasara el disparo del Renato Ibarra, el silbante tuvo que ir al VAR a revisar la jugada y terminó marcando penal a favor de los jaliscienses.







Desde los once pasos al 30', Ignacio Malcorra adelantó al Atlas 1-0, el disparo dobló las manos del arquero Óscar Ustari, que atinó el lance, pero no fue suficiente, tras el tanto, los Zorros cedieron la iniciativa ofensiva a los Tuzos.



En la siguiente jornada los Tuzos recibirán a las Chivas que vienen de un alza en su juego, por otra parte, Atlas se enfrentará al América en el Jalisco.