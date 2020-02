Todo en contra; el futbol femenil en Siria

Escuchar Nota

"No podía creer lo que estaba viendo”, confiesa Samar. “Ver a toda esa gente en las calles de la ciudad para celebrar nuestra victoria”.



"La gente que pasaba nos molestaba si nos veía jugar en la calle, porque está considerado como un juego para chicos, pero no hacíamos caso”, cuenta la joven de 16 años.



"Muchas chicas han venido para apuntarse después de nuestra victoria”, celebra.



Los vecinos dele dijeron siempre que el futbol era para chicos. Pero las cosas han cambiado este año cuandoLa morena de 20 años fue también la máxima goleadora del campeonato, que vio enfrentarse a equipos originarios de diferentes regiones de Siria durante varias semanas, antes de la final organizada en febrero en Damasco."Estoy enganchada al futbol desde que soy pequeña”, afirma Samar en un entrenamiento de su equipo en el estadio de, pequeño pueblo del noreste sirio donde se ubica la administración semiautónoma kurda. Veía a mis hermanos cuando jugaban y he seguido muchos partidos”, añade.Hoy, en el césped artificial del estadio cubierto de Amuda, calienta con sus compañeras corriendo detrás del entrenador. Vestidas con camisetas fluorescentes, las jugadoras tiran a puerta y dan pases luego de los estiramientos de rigor, antes de empezar el partido.Se trata de algo que hoy día llama la atención en esta región, aunque, hurgando un poco, no resulta tan novedoso.Samar cuenta que comenzó en el futbol con 15 años, tocando primero un balón sola, antes de unirse a un equipo local.Luego, recuerda, con la cara sudada y su pelo revuelto.Pero no pudo aguantar mucho tiempo. “Acabé volviendo al futbol, pese a las desaprobaciones”, dice. “Esta vez estaba decidida a continuar y no dejarlo”.El entusiasmo de Samar fue contagioso, porque su hermana de 16 años también se ha apuntado al equipo.La apuesta valió la pena, ya que apenas en febrero una multitud vitoreó a las jugadoras cuando bajaron del autobús en Amuda, luego de la final.Con las medallas al cuello, las jóvenes formaron un círculo y bailaron, mientras la gente congregada a su alrededor grababa con los celulares.Luego de una semana de vacaciones, el equipo volvió a los entrenamientos, de dos horas por día.Dalaf Hussein también perseveró, pese a los obstáculos. En su habitación de adolescente, los pósteres de sus jugadores favoritos, como, el estelar ariete de la Juventus, adornaban las paredes.Sus padres también estaban descontentos. “Me decían: ‘Los estudios son lo más importante’. Cuando jugaba al futbol en casa me regañaban”, confía."Pero después de ganar el campeonato, no ha habido más oposición”, dice.La primera edición del campeonato femenino se inició en octubre en Damasco con, sobre todo, equipos de las provincias centrales de Hama y de Homs., en poder del presidente sirio, Bashar al-Asad.Para Dalaf, la copa conquistada es también el símbolo de su victoria contra una sociedad patriarcal y conservadora.Dalaf reconoce que, por ahora, “los medios son limitados” en Siria. Pero eso no le impide soñar con jugar un día en un equipo de fama internacional.