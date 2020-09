¿Todo es un mito? La verdad tras los Niños Héroes y el hombre que se envolvió en la bandera mexicana

Escuchar Nota

La historia sobre losestá llena de varios mitos alrededor de lo que sucedió eseEsto ocurrió durante la. El 12 de septiembre de 1847, el norte de nuestro país ya estaba ocupado por la milicia estadounidense, en tanto que un grupo se movilizaba desde Veracruz hasta la capital del país.Antes del Colegio Militar, el antiguo Convento de Churubusco y Molino del Rey cayeron ante el ejército norteamericano.El general Nicolás Bravo estuvo a cargo de la defensa del Castillo con 250 hombres en la punta del cerro, y otros 600 en las laderas, según el blog UNAM Global.Sin embargo, de acuerdo con el historiador José Manuel Villalpando, del programa “La Historia que quiero vivir” de Radio Fórmula , con lo cual, el ejército mexicano estaba reducido en número.Cabe resaltar que aunque sí existieron los “Niños Héroes”,, ya que algunos rondaban los 20 años.Juan Escutia tenía 20 años, Juan de la Barrera, 19; Agustín Melgar y Fernando Montes de Oca tenían 18 años, Vicente Suárez, 14 años y Francisco Márquez era el más joven, con 12 años y 11 meses de edad, afirma Villalpando en su libro “Los Niños Héroes”.Otro suceso sobre el cual existe gran debate es sobre que supuestamente, con el fin de impedir que caiga en manos mexicanas.J.D. Eisenhower, historiador mexicano, aseguró que seis de los cadetes del Colegio Militar prefirieron morir y uno de ellos “con la bandera mexicana en los brazos, perdió la vida al arrojarse del muro”.Sin embargo, Villalpando destaca que Juan Escutia formaba parte del Batallón de San Blas, el cual defendía el Cerro de Chapultepec.Villapando asegura que era “una tontería” lanzarse con la bandera, ya que los invasores la obtendrían de cualquier forma. Además,, por lo cual es “materialmente imposible” que Escutia se haya arrojado.Bien dice el historiador mexicano Alejandro Rosas que los verdaderos héroes no se encuentran en la historia oficial. Uno de ellos fuey es a Juan Escutia a quien ahora recordamos por dicho acto.Según los registros que se tienen de esa batalla en el Castillo de Chapultepec el 13 de septiembre de 1847 no existía nadie con el nombre de Juan Escutia, sin embargo algunos compañeros cadetes tampoco podían recordar bien todos los nombres y rasgos de los demás miembros, considerando que eran por lo menos 100 de llos y 800 soldados.Ni siquiera estaba esclarecido si su nombre era Juan, aunque el apellido por el que lo conocieron sí era Escutia.Posteriormente se pudo comprobar que su nombre completo era, nació en la ciudad de Tepic, cuando formaba parte del estado de Jalisco el 25 de febrero de 1827 y probablemente peleaba en elEsto sí pasó, pero no fue Juan Escutia. Se trató el capitán Margarito Zuazo del batallón Mina. Fue uno de los últimos oficiales en batallar en Molino del Rey por lo menos 5 días antes de la batalla del Castillo de Chapultepec ese mismo año.Los estadounidenses avanzaron sobre la posición mexicana creyendo que en ella se encontraba una fundición de cañones y una fábrica de pólvora.El político Guillermo Prieto escribió, según el historiador Alejandro Rosas que en esa partePero no corrió con más suerte pues las bayonetas estadounidenses lo atravesaron y aunque se aferró a la bandera, que hoy el Castillo de Chapultepec guarda, no se aventó con ella.