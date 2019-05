Todo listo para Dos Bocas, arranca el 2 de junio: Nahle

Aunque reconoció que aún no tiene la manifestación de impacto ambiental para la construcción de la refinería de Dos Bocas y sólo cuentan con un documento preliminar, la secretaria de Energía, Rocío Nahle sostuvo que está todo listo para que el próximo 2 de junio se inicie la obra en Tabasco.Entrevistada en Palacio Nacional, Nahle también desestimó los cuestionamientos de expertos y la posición de las empresas que descartan que el proyecto pueda construirse con 8 mil millones de dólares. “¿Qué especialistas, perdón?” respondió con ironía.Con respecto a las empresas, según dijo que “ellos no dijeron que no, ellos hicieron su propuesta. Nosotros hicimos una base y ellos en la base de datos, dijeron nosotros proponemos esto, nosotros en la base de datos propusimos lo otro. Por eso es que el manager deñ proyecto lo lleva Petróleos Mexicanos, el Instituto Mexicano del Petróleo y la secretaría”.Para Nahle ya está todo listo para “dar el banderazo de arranque” el próximo 2 de junio “como lo anunció el Presidente (Andrés Manuel López Obrador). Ya vamos a empezar.Y si bien dijo que la aprobación de la Manifestación de Impacto Ambiental está en trámite, consideró que lo que falta son “trámites burocráticos”. Dijo que Pemex ya había entregado manifestaciones de impacto ambiental para la perforación de pozos y extracción en el 2012, pero se requirió una manifestación para el caso de la refinería, la cual está en proceso pero ya se cuenta con un documentación de aprobación-Un documento de aprobación qué significa?-Si de aprobación de impacto ambiental-¿Tan rápido?No, no es tan rápido, no es la aprobación de la manifestación porque les estoy diciendo que nosotros presentamos la de 2012 y nos han pedido que hagamos ciertas adecuaciones o nuevos estudios.