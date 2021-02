Todo lo que debes saber de la final del Mundial de Clubes

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Tigres y Bayern Munich se enfrentarán en la final del Mundial de Clubes en Qatar; todo lo que debes saber del partido:





FINAL 17



Disputarán la final número 17 del Mundial de Clubes de la FIFA. Será la primera vez que se enfrenten en una final equipos representantes de CONCACAF y UEFA.





EUROPA DOMINA



Los europeos son amplios dominadores en la historia del Mundial de Clubes con 16 finales alcanzadas y 12 títulos: AC Milan (2007), Man. United (2008), FC Barcelona (2009, 2011 y 2015), Inter (2010), Bayern Múnich (2013), Real Madrid (2014, 2016, 2017 y 2018) y Liverpool (2019).





EL PRIMER MEXICANO



Tigres UANL se convirtió en el primer equipo mexicano y representante de la Concacaf en participar de una final del Mundial de Clubes. Los mejores desempeños habían sido los 3° puestos obtenidos por Necaxa -MEX- (2000), Saprissa -CRC- (2005), Monterrey -MEX- (2012 y 2019) y Pachuca -MEX- (2017).





CUARTO JUEGO



Bayern jugará su 4to partido en los Mundiales de Clubes FIFA. Obtuvo el 100% de victorias, no recibió goles y se consagró campeón en 2013 de la mano de Pep Guardiola. Derrotó 3-0 al Guangzhou Evergrande de China en la Semifinal 2013, 2-0 al Raja Casablanca de Marruecos en la Final 2013 y 2-0 al Al-Ahly de Egipto en la Semifinal 2020.





TERCERO DE TIGRES



Tigres cumplirá 3 encuentros en la historia de los Mundiales de Clubes de la FIFA. Se impuso en sus 2 compromisos anteriores correspondientes a la actual edición: 2-1 a Ulsan Hyundai de República de Corea en los Cuartos de final y 1-0 a Palmeiras de Brasil en la Semifinal.





LA DECADA DE TIGRES



Los Felinos buscarán coronar una década brillante: 5 títulos de Liga MX (Apertura 2011, 2015, 2016, 2017 y Clausura 2019), 1 Liga de Campeones de CONCACAF (2020), 3 trofeos de Campeón de Campeones (2015/16, 2016/17 y 2017/18), 1 título de Copa MX (Clausura 2014), 7 finales de Liga MX, 4 finales de Liga de Campeones de CONCACAF (2016, 2017, 2019 y 2020), 1 final de Libertadores (2015) y 1 Final de Mundial de Clubes de la FIFA (2020).





TUCA



Ricardo Ferretti (Tigres) podrá ser el 5to entrenador brasileño en conquistar la Copa Mundial de Clubes. Oswaldo de Oliveira (Corinthians en 2000), Paulo Autuori (Sao Paulo, en 2005), Abel Braga (Internacional, en 2006) y Tite (Corinthians, en 2012) fueron los anteriores ganadores.



André-Pierre Gignac es el máximo anotador del certamen actual (3). El delantero francés encabeza el ranking de disparos (11) e intentará adueñarse del récord de goleador más veterano en una final de Mundial de Clubes. El italiano Filippo Inzaghi (AC Milan) es el anotador más longevo hasta ahora en los juegos definitivos con 34 años, 4 meses y 7 días (en 2007 vs. Boca).





LEWANDOWSKI



Robert Lewandowski anotó los 2 goles de Bayern Múnich en la victoria 2-0 en las Semifinales vs. Al-Ahly. El polaco, quien registra 29 festejos en 27 apariciones en la Temporada 2020/21, alcanzó los 275 tantos en 316 partidos disputados con el club Bávaro.



Los auriazules son el equipo top en materia de pases (919) en la presente edición del Mundial de Clubes. Carlos Salcedo lidera el rubro de pases (120). Los alemanes presentan el mejor promedio de toques por encuentro (663).