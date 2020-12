Todo lo que debes saber sobre el aumento al salario mínimo en México

Escuchar Nota

Ense aprobó unaldel 15%. Te decimos en cuánto quedará según las distintas regiones económicas del país.La titular de la(STPS),, informó que la(Conasami) aprobó por mayoría un aumento del 15% a nivel nacional. Este pasará de $123.22 a $141.70 en el 2021.Por su parte, en la llamada, el salario mínimo pasará de los $185.56 a los $213.39.A la lista de salarios mínimos profesionales se integrarán las trabajadoras del hogar, con un salario mínimo de $153.03, lo que representa un aumento del 25%. también se añaden los trabajadores agrícolas, con un aumento del 30%, por lo que quedarán en $160.19.La aprobación no contó el respaldo del sector empresarial, que votó en contra. Desde el 2012 no se había dado una aprobación por mayoría y no por unanimidad.Laaseguró que el aumento pondrían en riesgo la continuidad de 700 mil empresas, por su parte elexpresó que este aumento incentivará la informalidad.En México muchos trabajadores reciben su salario en función del salario mínimo que aprueba el gobierno federal. De ahí que no sea solamente un indicador financiero sino un tabulador directo para muchos empleados.Por su parte, desde Sonora, el presidentedefendió la decisión de la Conasami y aseguró que es insensato decir que un aumento en el salario mínimo afecta la economía.Con este aumento, se suman tres años consecutivos en que el salario mínimo aumenta más de un 10%. En 2019 y en 2020 aumento respectivamente un 16% y un 20%.La Conasami dijo que el aumento ha hecho que México avanzara ocho lugares en las listas de salario mínimo a nivel internacional. En 2021 México se encontrará en la posición 76, de entre 135 países.