Todo lo que Lozoya en Pemex fue ordenado por EPN: abogado

Javier Coello Trejo, abogado del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, advirtió que dará a conocer en un documento que absolutamente todo lo que su cliente hizo al frente de la empresa fue ordenado por el ex presidente Enrique Peña Nieto y aprobado por los consejos respectivos.Lo anterior, tras ser cuestionado respecto a que Lozoya Austin decidió no presentarse ante el juez federal que libró la orden de aprehensión en su contra, pues afirma que no existen las condiciones y garantías legales para hacerlo:“Va a levantar polémica pero lo voy a decir: Quién es el que ordena en este país, desde hace muchos años, el que tiene el poder ejecutivo, el presidente de la República, y lo vuelvo a repetir, no se mueve una hoja de un árbol, incluso en este sexenio, si no lo ordena el presidente”.Agregó, sobre el tema: “Estoy diciéndole que todo lo que se movió en Pemex, tanto contratos como todo, todo fue pactado, pasó por el consejo de administración de Pemex, por el consejo de administración de las filiales y obviamente pues él tendría que acordar con el presidente”.Asimismo, advirtió que “todo se pondrá en un documento muy claro, vamos a decir cómo se creó Cenegas, porqué se creó Cenegas, todo, todo, lo que se hizo en Petróleos Mexicanos en el periodo que Emilio Lozoya fue director, y cómo le entregó a quienes lo sustituyeron y le entregaron al actual presidente”.