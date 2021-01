Todo lo que se sabe del nuevo romance de Alejandra Guzmán

Escuchar Nota

ha estado metida en múltiples polémicas a lo largo de su vida y algo que siempre ha dado de qué hablar es su vida amorosa. Y es que a La Guzmán no solo se le relacionó románticamente con el ex novio de su hija, también estuvo involucrada en un gran escándalo cuando su ex esposo,, fue detenido en un aeropuerto por cargar drogas.Y ahora parece que la cantante se está dando una nueva oportunidad en el amor pues confesó al programaque se siente feliz al lado de Lanz, su pareja. Él es un empresario inglés con quien empezó a hablar a través de mensajes de texto. “Fue algo muy raro porque yo no creo en eso de que te hablen, y empezamos a whatsappear desde febrero del año pasado, lo conocí en septiembre, y no hemos dejado de estar juntos y de estar felices, de compartir y de conocernos”, dijo.Aunque no se atrevió a decir su nombre completo, sí que dio muchos detalles; aseguró que, “eso me encanta porque marca una gran diferencia para mí”, dijo Alejandra. Por otro lado confesó que es consentidor y protector y a ella le encanta .Los rumores de que la intérprete de “Eternamente bella” estaba en una nueva relación comenzaron a finales del año pasado. Según el medio, Lanz tiene 60 años y se dedica al negocio de artículos médicos; una fuente cercana a la cantante dijo al medio que el originario dellevaba ya mucho tiempo viviendo el México y tiene dos hijos de un matrimonio anterior, quienes ya conocen a Alejandra.El mes de diciembre pasado el programareveló que Lanz le fue infiel a su ex con Alejandra, además se supo que se conocieron a través de Luis Enrique Guzmán, hermano de la cantante.Habrá que esperar a que la cantante comparta una fotografía oficial al lado de su nuevo amor, pues hasta el momento solo ha hablado de lo feliz que la hace. Lo cierto es que sus fans la ven muy enamorada y esperan que sea el inglés quien termine con su mala racha en el amor.Con información de La Opinión