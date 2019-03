Todo sigue igual

Aunque las cosas se han complicado para Dinos esta temporada, los rayos de luz y esperanza lo alcanzan, pues a pesar de perder este fin de semana, los demás equipos de su conferencia también cayeron, por lo que no hubo movimientos en la tabla.Esto es buena noticia para el cuadro morado, ya que está a una victoria de alcanzar a Fundidores y Raptors, pero la mala noticia es que si sigue jugando de esa manera tiene un destino incierto.Tanto Dinos como Osos son los dos peores equipos de la LFA, estadísticamente hablando, con una victoria y tres descalabros, aunque del cuadro morado se pueden sacar muchas cosas positivas, como su defensiva y equipos especiales, no así de su ofensiva.Muchos se están yendo a la yugular de la ofensiva, no es para menos, en los dos primeros partidos Saltillo sólo tenía un touchdown mediante ese departamento.El hecho es que se debe dar un voto de confianza a jugadores, ya que el camino va a la mitad y con cuatro juegos por venir aún hay esperanza de clasificar, solo queda en el equipo hacer las cosas bien y por parte de la afición, acudir al estadio a brindarles el apoyo y no dejarlos solos, en las buenas y las malas la fanaticada debe estar con ellos.