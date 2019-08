‘Todo termina, hasta la vida misma’, decía Celso Piña a sus fans

Ciudad de México.- 'Todo lo que empieza termina, chavos … hasta la vida misma, por eso, ahorita que la tenemos hay que gozarla”, expresó Celso Piña durante una de sus numerosas presentaciones al lado de diversas figuras de la canción.



Celso manifestó ese pensamiento momentos antes de cantar a dueto “Un pedacito de ti”, a dueto con el exTimbiriche, Benny Ibarra.



Y la verdad, “El Rebelde del Acordeón” predicó con el ejemplo, haciendo realidad varios sueños, entre ellos, los siguientes:



Logró que el Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez bailara al ritmo de su acordeón con la “Cumbia sampuesana”, en 2003, cuando el escritor colombiano visitó Monterrey. A los organizadores se les hizo mejor recibirlo con su música y la Ronda Bogotá.



¡Y empezó a bailar, fue muy loable porque me llamó la atención que le gustó lo mío, todo su séquito se puso a bailar primero con la ‘Cumbia Sampoesana’, declaró el músico.



Ofreció un único concierto con sus músicos en el Auditorio Nacional en 2009, durante la promoción de su disco de duetos Sin fecha de caducidad. En esa presentación, el acordeonista celebró 30 años de trayectoria junto a invitados especiales, como Pato Machete, Natalia Lafourcade, Laura León, Eugenia León, Isaac Peña, Alex Lora y Benny Ibarra.



En 2013, Celso participó en la décimo cuarta edición del Festival Vive Latino, que se realizó del 14 al 17 de marzo, encuentro en el que compartió cartel con exponentes como Blur, Morrissey, Yeah Yeah Yeahs, Los Fabulosos Cadillacs, Carla Morrison, Sussie 4, División Minúscula, Los Auténticos Decadentes, Le Baron y Dapuntobeat, entre otros.



En 2014 llevó por primera vez su música a España con un disco que incluía temas dedicados a García Márquez, a quien además dedicó la presentación de este material, el 17 de mayo de ese año, en la Plaza Condesa de la Ciudad de México.



El último homenaje que se le rindió al músico fue el 20 de agosto de 2014, durante la celebración de los 55 años del Canal Once. En esa ocasión se proyectó también el documental Celso Piña. El rebelde del acordeón, dirigido por Alfredo Marrón.



En este 2019 viajó al Reino Unido para presentarse en La Línea The London Latin Music Festival, del 25 de abril al 5 de mayo. Durante su viaje compartió con sus fans un video en el que muestra un recorrido por las calles de Londres, acompañado de sus músicos.



Asimismo, durante Tour Europa 2019, Celso Piña se tomó un momento para tocar Los Caminos de la Vida delante de la Torre Eiffel, antes de su concierto en París. Ese día publicó el video en su cuenta de Twitter, con el mensaje: “Los caminos de la vida me trajeron hasta aquí”.