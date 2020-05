¡Todos a mirar el cielo! Este 7 de mayo es la última superluna completa del año

Escuchar Nota

.- Entre el miércoles 6 y el viernes 8 de mayo tienes que mirar al cielo porque la luna estará particularmente grande y brillante. Esto se debe a que el juevesserá la últimacompleta de año, también llamadaLa superluna es un fenómeno astronómico que ocurre cuando laestá más cerca del planeta y su órbita es elíptica, por lo que una ilusión óptica hace que parezca más grandeEl términofue acuñado por el astrólogo estadounidense Richard Nolle en 1979. A nivel científico no tiene mayor interés que el de señalar un ligero aumento de brillo y tamaño aparente del disco lunar sobre el firmamento. Sin embargo, para loses simplemente impresionante.Este 7 de mayo podremos apreciar la última luna en fase completa, por lo que es un espectáculo natural imperdible. Si bien todavía hay algunas superlunas en el año, no serán tan espectaculares como la Luna de las Flores, término estadounidense usado para referirse a la luna llena de mayo.Lainformó que lase podrá apreciar desde el 6 y hasta el 8 de mayo, pero el 7 será su punto climático, cuando la podremos ver mejor. En México, elinformó que la luna está completamente lleno hasta las 7:45 del jueves 7 de mayo, pero el mejor momento para verlo a simple vista es cuando empieza a aparecer en el horizonte, en la tarde de este 7.Lainformó que no habrá otra igual hasta abril de 2021. Es el cuarto mes consecutivo que podemos ver, pero también la última del año.