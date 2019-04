‘Todos los días pedí a Dios que me la regresara’: mamá de Nancy

Tras días de angustia, María Magdalena al fin ya tiene en sus brazos a su hija Nancy, la bebé que fue robada el domingo por una mujer, en las inmediaciones del Metro Hospital General."Todos los días le pedí a Dios que me la regresara, que la protegiera, que no la desamparara. Le decía a mi nena 'llora, para que te dejen en cualquier lugar, no dudes en que yo te sigo buscando para que volvamos a estar juntas'", dijo mientras sostenía a la bebé en sus brazos, afuera del Hospital General.La señora narró que esta mañana murió su hermana, a quien fue a visitar el domingo, el mismo día que una mujer se llevó a su pequeña.En entrevista con MILENIO, la señora María Magdalena contó que ese día entró al hospital a las 11:45 horas a visitar a su hermana y que a las 13:33 le llamó por teléfono a su sobrino, quien le dijo que se había llevado a la pequeña Nancy."No le dije nada a mi hermana para no angustiarla, salgo y ya no estaba mi nena", contó."Nunca perdí la fe"Pese a las horas de angustia, Magdalena asegura que nunca perdió la fe de encontrar a su hija.Respecto a la mujer y el hombre detenidos en el municipio de Nezahualcóyotl y quienes tenía a su hija, la señora Magdalena afirmó que no siente ni odio ni rencor hacia ellos.Sin embargo, dijo que deben seguir en la cárcel por lo que hicieron."No tengo ningún sentimiento, no tengo odio ni rencor, no los conozco ni siquiera me había pasado por la cabeza que estuvieran en la cárcel", dijo.Cronología del caso14 de abril. Una mujer sustrae a Nancy en las afueras del Metro Hospital General. Activan Alerta Amber para su localización.15 de abril. PGJ CdMx difunde retrato hablado de mujer implicada en el robo de la bebé.17 de abril. Investigan domicilios donde podría estar Nancy. Giran oficios para obtener grabaciones de cámaras de videovigilancia públicas y de establecimientos cercanos al Metro.18 de abril. Encuentran a Nancy en Nezahualcóyotl y detienen a un hombre y una mujer, quienes aseguran que la menor de ocho meses les fue vendida a cambio de una cadena de oro y 3 mil pesos.19 de abril. Nancy vuelve a los brazos de su mamá, tras casi una semana de ser robada en la Ciudad de México."Le dije a mi sobrino 'debes tener cuidado'"Magdalena afirmó que no tiene rencor hacia su sobrino, quien dejó a la bebé a una desconocida." Él me había dicho que la niña quería ir al baño y que cuando regresó ya no estaba, pero ya viendo el video es todo lo contrario, a lo mejor a él se e hizo fácil tomar el dinero y comprarse sus donas, pero yo le he dicho 'no estás en tu pueblo, aquí hay que tener cuidado", contó.