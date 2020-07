Todos los perros de Shenzhen, China tendrán microchips a finales de 2020

Escuchar Nota

China.- En mayo, la ciudad sureña de China, Shenzhen, anunció que todos los perros de la localidad deben contar con un chip, uniéndose a las filas del Reino Unido, Japón, Australia y un número creciente de países para que los microchips sean obligatorios para los perros.



Esta semana, los reguladores de la ciudad comenzaron a establecer estaciones de inyección en sus clínicas de mascotas asociadas, según publicaciones en redes sociales del Shenzhen Urban Management Bureau.



El chip, que se dice tiene una duración de al menos 15 años y tiene el tamaño de un grano de arroz, se implanta debajo de la piel del cuello del perro. Cada chip, cuando es escaneado por personal autorizado, revela un número único de 15 dígitos que coincide con el nombre y la raza del perro, así como la identidad y la información de contacto de su propietario, lo que ayudará a reducir los extravíos.



Cabe señalar que el microchip de identificación por radiofrecuencia (RFID), no rastrea la ubicación del perro; ni la autoridad almacena la información personal de su propietario, según un informe de los medios locales.



Mientras que la firma tecnológica Huawei, se esfuerza por eliminar gradualmente las piezas de semiconductores extranjeros en medio de las sanciones comerciales de Estados Unidos, la ciudad está adquiriendo chips de mascotas importados, incluidas las marcas estadounidenses y suecas, según el mismo informe.



El gobierno de Shenzhen está pagando la factura de todos los implantes, ya que tiene como objetivo aprovechar una mayor supervisión reguladora sobre la creciente población de mascotas de la ciudad.



Asimismo, aquellos que no tengan microchips a sus perros en noviembre enfrentarán una multa o tendrán que entregar a sus mascotas a los reguladores. La ciudad de más de 20 millones de residentes poseía alrededor de 200 mil perros y gatos en 2019, según datos oficiales . El número total de perros y gatos en todo el país creció 8.4 por ciento año tras año a casi mil millones en 2019, mostró un informe técnico de la industria.



De igual manera, el gobierno de Shenzhen planea aprobar un proyecto de ley que legalice los implantes de microchips debido a la creciente población de mascotas en la ciudad.



Cabe señalar que China no es el primer país en exigir implantes de microchips en perros y mascotas. De acuerdo con el medio informativo BBC, anteriormente el Reino Unido también ordenó a los dueños de perros que les implantaran microchips a sus mascotas.



Es así que en el país europeo, las personas que no hayan insertado microchips a sus perros recibirán una multa de hasta 500 libras (aproximadamente 647 dólares).



Asimismo, en Inglaterra, Gales y Escocia, por disposición oficial, todos los perros deben tener un implante de microchip para cuando éstos alcancen las ocho semanas de edad.