‘Todos somos López’, Yeidckol Polevnsky llama a la unidad

Hidalgo.- A una semana de que el presidente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, se reunió con consejeros electorales de Hidalgo, la secretaria general de este partido, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, llamó a la unidad.



Aquí todos somos López, todos somos López”, aseguró la morenista al encabezar un mitin al que acudieron con militantes que se reunieron en un salón de fiestas del municipio de Mineral de la Reforma.



Afirmó que en su caso a nadie ha atacado desde sus redes sociales, “ni para defenderme”.



Por ello reiteró el llamado a la militancia a no meterse en grillas y que se suba el nivel del debate, pues dijo que este instituto político ha logrado lo más importante que fue ganar la presidencia de la república.



Si todos nos presumimos López Obradoristas lo mínimo que podemos hacer es honrar su palabra, cumplir en hechos el comportamiento que nos está señalando el propio presidente”, afirmó.



Polevnsky Gurwitz pidió a los morenistas cambiarse el chip, pues consideró que hay quienes de repente no se han dado cuenta que ya ganamos, “que no somos oposición a nivel nacional, quizá en estados en municipios, pero ni siquiera estábamos en contienda”, dijo en relación al estado de Hidalgo, donde el próximo 7 de junio se renovaran autoridades de 84 ayuntamientos.



Pidió a los morenistas leer los documentos básicos de este partido, pues aseguró que “nuestros estatutos nos plantean y está prohibido hablar mal de un compañero”.



Consideró que cuando se agrede verbalmente el que queda mal es “el que saca de su boca basura, es porque basura tiene adentro”.



Durante el mitin, hubo abucheos para personajes del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) presentes en el estrado, entre ellos Andrés Caballero Cerón, presidente del consejo estatal de este partido en Hidalgo.



La morenista insistió que en este partido no debe haber diferencias ideológicas, pues dijo que es en esta diversidad donde se tiene la fortaleza.



Nuestros propios estatutos reconocen que la diferencia que hay entre nosotros nos fortalece, que somos un ejemplo real de lo que es el país. Podemos ser complementarios unos con otros. El que tengamos tareas diferentes no nos hace enemigos, nos tiene que hacer, al contrario, compañeros, amigos, aliados”, explicó.



La secretaria general de Morena además afirmó que en el caso de la entidad hidalguense no existen candidatos seleccionados para participar en el proceso electoral local, por lo que llamó a ignorar a quienes se dicen ya con una postulación por este partido.



Con información de Excélsior