Todos somos sobrevivientes en México: Adrián LeBarón

“Estamos aquí para ayudarle al presidente. Este sistema que tenemos el presidente no lo puede cambiar, es una estructura enorme”, intervino Julián LeBarón al expresar que no siente temor por la lucha que han emprendido: “nosotros aquí somos dos personas, saliendo de aquí nos disparan y se acabó”.



“(Por eso) nuestro mensaje es a 136 millones de mexicanos. ¿Ustedes qué van a hacer si les matan a sus hijos mañana? ¿Qué van a hacer?”, cuestionaron al indicar que hay que “dejar de pelearnos entre chairos y fifís y todas estas tonterías”, enfatizó Julián mientras se secaba una lágrima.



“Nosotros no queremos enfocar nuestra energía en ni siquiera si mi hija va a tener justicia o no, porque la justicia de mi hija y mis nietos y los 17 acribillados en Sonora es ¿qué será de los sobrevivientes?…



“Yo quiero saber qué va a pasar con Cody, qué va a pasar con MacKenzie, con los sobrevivientes, esos son los que más me preocupan a mí… y que vivan en un mundo limpio, libre, esa es la esperanza”, añadió Adrián.



“Nuestro país es tan hermoso, tenemos la gente más fina de este planeta, ustedes lo saben, tenemos mucho qué rescatar, mucho por qué vivir, pero no puede ser que nos escondamos y defendamos tanto a seguir respirando que se nos pierdan todas las razones para seguir”, apuntó Julián.

“Nosotros estamos tan heridos por lo que nos ha pasado que ya no podemos quedarnos callados… es como si nuestra familia… digo a mí me desaparecieron a mi cuñado, me desaparecieron a mi tío, me asesinaron a mi hermano, me secuestraron a otro, me asesinaron a mis primas”, detalló.



“Tenemos a caravanas de ejércitos de sicarios en nuestros estados que le hacen la competencia a las fuerzas tradicionales y no tenemos herramientas ni siquiera con qué enfrentarlos, porque las leyes y los legisladores nos han fracasado absoluta y totalmente y el Poder Judicial pues, o sea, parece que nos es un estorbo más de una ayuda”, criticó Julián.



“Para que hubiera sucedido esta masacre tiene que haber un ejército de sicarios en el estado de Chihuahua y un ejército de ‘sicas’ en el estado de Sonora.



“Y para que eso ocurra es imposible que el fiscal de los estados y el gobernador del estado no se enteren, los niños de secundaria saben y los ven a estos bastardos cómo matan mujeres y niños, y literalmente estamos a merced de los asesinos porque no nos unimos para defender la vida”, puntualizó.



“Bavispe es un pueblo de dos mil personas, si te va bien. O sea es un pueblo en medio de la nada, arriba de la sierra de Sonora, lo que queremos ver es que capturen a todos los delincuentes”, exigió.

“Por eso tenemos ejércitos de asesinos en nuestro país, porque han fracasado. El Poder Legislativo, el Poder Judicial, han fracasado en defender la vida, que es su primera responsabilidad, la libertad de expresión, y la conciencia y el derecho a que se respete la propiedad”, planteó.



“Ese camino que recorriste, ese camino que tú recorriste, lo hiciste por tu deseo de ver ¿por qué se fue una vida? ¿por qué los masacraron? ¿por qué murieron? Eso te llevó a ti a caminar ese camino, yo invito que todos los mexicanos caminen ese camino, así como lo caminaste tú no es tan difícil de entenderlo, y ese es el amor a la vida”, finalizó Adrián LeBarón.

“Yo invito a la gente: que mi corazón sangrando y las cenizas de mis hijos ayuden a despabilarse. ¡Y que se les quite el miedo, hombre! Es un sentimiento muy poderoso el saber que ya no tengo miedo, que yo soy un sobreviviente y que voy a luchar por la vida”, dijo Adrián LeBarón.Llorando,y emprendan el rescate de México.Adrián urgió, entre lágrimas, “que todo mexicano que se sienta sobreviviente de esta masacre le meta esta energía, no está tan difícil, son palabras simples, de amor a la vida”.Durante un entrevista,cercanas a su familia.Todos en México “vivimos como sobrevivientes de cierta manera, o sea no hay nadie que no haya sido tocado por la violencia criminal.Julián LeBarón. “Es muy complejo y el presidente no puede con ese problema”, opinó.Por su parte, Adrián dijo que si el presidente no accede a la reunión ante el plan de realizar una marcha de protesta por los asesinatos, “si la quiere cancelar porque estamos promoviendo la movilización, pues que la cancele, así de plano”.Julián discrepó con esa postura porque ratificó que la manifestación no es contra el presidente. “Estamos aquí pa’ decir: estamos pa’ ayudar. Siempre y cuando estemos todos en el mismo papel de que es un problema que tenemos que resolver, en eso tenemos que estar de acuerdo”, subrayó.Añadió que la reunión es necesaria para que el presidente López Obrador conozca a través de los habitantes de Bavispe, Sonora, y las familias Miller, Langford y LeBarón lo que sucede en esas regiones intrincadas de la sierra donde hay grupos delictivos amenazándolos.Criticaron el grado de impunidad con que operan los miembros de los grupos delictivos asentados en Chihuahua y Sonora.