Tokio 2020, la meta para Elsa García

Elsa García tiene 17 años perteneciendo a la selección nacional de gimnasia artística femenil, y en todo ese tiempo ha logrado resultados destacados en el plano internacional, como la plata en la Universiada Mundial de Kazán 2013, el oro en el torneo de Maestros en Cootbus 2007, la plata en la Copa del Mundo en Bercy-París 2007 e incluso ganó el Premio a la Elegancia en el Mundial de Londres 2009.Sin embargo, su carrera también se ha visto mermada por diferentes lesiones, como la que tuvo en las rodillas previo al Mundial de Glasgow 2015, misma que la dejó fuera del proceso a los Juegos Olímpicos de Río 2016.Para 2018, la regiomontana se tuvo que someter a una operación en la espalda y estuvo todo ese año en recuperación. En enero de 2019 volvió a los entrenamientos y ahora se encuentra peleando por tener un lugar en los Juegos Panamericanos de Lima, el Campeonato Mundial de Stuttgart y los Olímpicos de Tokio 2020.La verdad, estoy muy orgullosa del trabajo, de las rutinas, más que nada porque vengo de una operación de espalda el año pasado, entonces, fue un proceso muy largo y de paciencia al ver que las demás niñas seguían compitiendo y yo me mantenía con el proceso de recuperación. Tengo cinco meses de retomar la gimnasia desde cero, entonces, haberme presentado en todos los procesos selectivos, la verdad es un logro personal grande y claro que me motiva.Más que nada es ver los logros que he tenido en mi carrera deportiva, donde he sido seleccionada nacional desde los 12 años y soy la máxima medallista internacional que ha tenido este país. Las lesiones son cosas que pasan en este deporte y de ellas se aprende a ser más fuerte.Tokio es la meta principal de mi regreso. Quiero asistir a mis segundos Juegos Olímpicos, yo sé que es un camino difícil y ahora que la selección tiene niñas con más nivel de dificultad, obviamente, la lucha es constante, pero confío en el trabajo y la experiencia que tengo como gimnasta para seguir adelante. Fue un poco triste y deprimente no asistir a Río, después de ello me alejé un poquito del deporte para dedicarme a mi persona y así descansar el cuerpo y la mente.Cada uno lo disfruto a su manera, ya que tienen sus retos y dificultades. Me gusta mucho competir en el All around, sobre todo porque es una prueba muy mental. Más que enfocarme en un solo aparato y ser especialista, creo que el All around requiere de mucho temple y fortaleza mental para hacer las cuatro pruebas con calidad.Es un sueño anhelado desde hace tres ciclos; el equipo debe ser fuerte para no recargar la responsabilidad en solo dos gimnastas.