Habrá tolerancia cero: Empiezan las sanciones en filtros de Saltillo este lunes

“Se integra actualmente una base de datos con los nombres de quienes han recibido una amonestación, si se detecta a partir de esta semana una reincidencia, se aplicará la multa por no usar cubrebocas en la vía pública, tanto peatones como automovilistas y transporte público”.

“La recomendación es que cumplan con lo establecido por la Federación hasta esperar indicaciones y, si no lo hacen, estaremos acompañando a la Guardia Nacional donde lamentablemente podrán ser acreedores a multas u otras sanciones”, afirmó Andrés Garza Martínez.

“Hemos encontrado negocios como pizzerías en donde tienen 20 ó más personas en el interior esperando su paquete para llevar, sobrepasando lo recomendado como aforo máximo para este tipo de casos, por lo que hemos reconvenido a los responsables de estos negocios a apegarse a lo permitido, de lo contrario, serían sancionados”.

“Nosotros como autoridad municipal estamos actuando en auxilio a la autoridad federal para dar cumplimento al decreto”, afirmó el Director de Desarrollo Urbano en el municipio.

“Vienen los días más críticos de la pandemia, así que más vale prevenir, que lamentar. Más vale acatar las medidas de prevención por un par de semanas mas, que tener cientos de personas contagiadas y fallecidas en la capital de Coahuila, como está sucediendo en otras ciudades de México” concluyó Andrés Garza.



Las etapas de comunicación reflexiva, de invitaciones para atender las medidas de prevención y de concientización quedaron atrás;Multas, acompañamiento de la Policía a domicilios de quien sea sorprendido en la calle sin motivo justificado y sanciones a establecimientos no esenciales que violenten disposiciones es lo que se aplicará a partir de hoy.A partir de este lunes, el municipio de Saltillo aplicará la “tolerancia cero” en sus operativos para prevenir la propagación del Covid-19, por lo que lasAsimismo, las personas que sean detectadas fuera de sus domicilios sin una justificación apegada a los criterios de la fase 3 de la pandemia, serán acompañadas por elementos de seguridad pública de regreso a sus hogares.A ello,s. En la primer ocasión que esta disposición sea violentada, se emitirá una alerta (warning) y en la segunda, se multará al conductor del vehículo.Con ello, se da cumplimiento a los acuerdos establecidos en el, mismo que ha dado puntual seguimiento a los decretos federales y estatales en materia de prevención, y que ante esta, se tuvieron que fortalecer las medidasDurante la décimo quinta reunión de coordinación en seguridad, el alcaldedijo que ante esta contingencia, que por supuesto nadie está disfrutando, la ciudadanía, en su mayoría, ha sido consciente en cumplir con las medidas preventivas.Sin embargo, señaló que al estar en la fase de contagios más alta contemplada en las proyecciones sobre el impacto del Covid- 19 en México,A la par de ello, se recordó que las autoridades municipales desarrollaron las etapas de concientización y difusión de estas medidas, por lo que es momento de pasar a otra etapa, que contempla sanciones para quienes reincidan.Ejemplo de ello es que los elementos de laFederico Fernández Montañez, Comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, apuntó que en los, aproximadamente, abundó.Continuarán operativos para cierre de establecimientos no esenciales decretados por la federación.A su vez, el, señaló que se intensificarán losApuntó que hasta el momento se han visitado 378 establecimientos, de los cuales 62 fueron notificados y, finalmente, se contabilizan 12 clausuras ante negativas de suspender temporalmente sus actividades comerciales.Estas acciones se realizan con laEn una segunda fase del operativo, la cual comenzó el pasado lunes, se emitieron notificaciones a los negocios que hicieron caso omiso a la petición, y se les otorgó un plazo de 24 horas para que dejaran de operar.Posteriormente se dio paso a lascomerciales no esenciales que hayan desacatado estas medidas preventivas.El servidor público afirmó que en la mayoría de los casos los propietarios de los negocios notificados atendieron la recomendación, sin embargo, como ya se dio a conocer, sí hubo necesidad de algunas clausuras.