Toluca enfrentaría demanda por 1,2 mdd por rescindir el contrato de Fernando Tobio

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Toluca rescindió el contrato de Fernando Tobio, quien hace unos días reveló por medio de sus redes sociales que lo obligaron a entrenar sin importar que dio positivo a la prueba de Covid-19.



Las polémicas publicaciones que realizó el defensor argentino no fueron del agrado del conjunto mexiquense, que rescindió el contrato del jugador de manera unilateral.



Ahora el jugador argentino Fernando Tobio piensa demandar al Toluca ante la Federación Mexicana de Futbol, exigiendo que le paguen la cantidad de un millón 200 mil dólares; en caso de recibir una respuesta negativa, el caso podría llegar a la FIFA.



Super Deportivo obtuvo unos documentos que dan más detalles sobre el pleito legal entre el club y el jugador: el primero reclama que están dañando su imagen y el segundo que no cuidan la integridad de los futbolistas y de los demás empleados.



Fernando Tobio relató que comenzó a sentirse mal el 30 de junio; ese mismo día se realizó la prueba de Covid-19 y al día siguiente recibió los resultados positivos, pero el Toluca le pidió que se presentará a entrenar el 6 de julio en las instalaciones de Metepec.



Es decir, no dejaron que el zaguero sudamericano, quien ya se recuperó, cumpliera con las dos semanas de aislamiento, por lo que existe la posibilidad de que contagiara a algunos de sus compañeros.