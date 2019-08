Toluca firma su primera victoria del torneo

De la mano de Felipe Pardo y Alexis Canelo, elencontró el oxígeno que necesitaba en pleno infierno dondey consiguió su primer triunfo del torneo.Los Diablos tuvieron la fortuna de ponerse al frente en el marcador a los ocho minutos gracias al incansable Pardo, quien desbordó por la banda derecha y mandó un centro que fue desviado a la portería por el defensa Diego Braghieri.Con la victoria, Toluca se sacudió la presión de la última semana en la que perdieron al mediocampista Alan Medina por lesión y el cese del director deportivo,n, además de que tenían cinco partidos sin triunfo y un solo gol anotado.Fue un duelo donde los Diablos no tuvieron su mejor tarde pero sí fueron contundentes para superar a su rival que tuvo muy pocas acciones de peligro, como un remate de chilena de Braghieri, que llegó a las manos del arquero Alfredo Talavera.Tala no estuvo exento de errores pues en el segundo tiempo lanzó el balón por error a un rival tras un despeje de manos, Xolos no supo aprovechar la pifia ante la marca defensiva que compuso el error del meta.Otro factor a favor de los escarlatas fue la expulsión del delantero brasileño Camilo Sanvezzo, quien a los 59 minutos se barrió por detrás del defensa Omar Tobio.Al principio se había ganado la tarjeta amarilla perorevisó la jugada eny decidió expulsarlo.Sin su mejor delantero, los fronterizos ya no tuvieron opciones claras y fue cuando los escarlatas aprovecharon para dar el golpe final.Una vez más la creación de la jugada fue de Pardo, quien cobró una falta afuera del área a primer poste y ahí llegó Canelo con un remate de “palomita” para anticiparse al arquero Lajud para anidar el balón y conseguir el 2-0.Para el recuerdo quedará la increíble falla del delantero argentino Emmanuel Gigliotti, quien disparó desviado frente a la portería cuando solo tenía al arquero de frente y tras un buen centro raso de Pardo en un contragolpe.