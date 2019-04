Toluca hace vivir un ‘infierno’ a Rayados

Monterrey vivió un auténtico infierno en el Estadio Nemesio Diez de Toluca. Los Diablos se portaron como tal y terminaron goleándolos 5-1 en la jornada 13 de la Liga MX.Bien lo había dicho el defensa Jonatan Maidana en la semana, sus catorce puntos obtenidos en 12 jornadas, provocaba que llegaran “sin margen de error” para este partido, si es que querían seguir aspirando a la calificación. Tanto Maidana, como el resto del plantel se comportaron a la altura y nunca dejaron de presionar a los regiomontanos.El brasileño William Da Silva, quien no veía participación desde la jornada seis, no pudo haber tenido un mejor regreso. A un minuto del descanso, el mediocampista sacó un disparo con comba desde la banda derecha que terminó en la red después de pegar en el poste.Las bondades que Monterrey concedió en la defensa durante el segundo tiempo, hicieron que los escarlatas adelantaran líneas, no obstante, los dos goles siguientes, ambos firmados por Felipe Pardo, cayeron en contragolpes que el colombiano definió con cierta tranquilidad.Rayados descontó al 70’ por conducto de Rodolfo Pizarro, pero Alexis Canelo respondió con el cuarto de los mexiquenses, dos minutos después.A siete minutos del final, Rodrigo Salinas filtró un balón por el centro para Alan Medina, quien sentenció la goleada.Pese a la derrota, Monterrey permanecerá en la tercera posición de la clasificación con 23 puntos. Por su parte, la escuadra dirigida por Ricardo La Volpe llegó a 17 unidades y escaló hasta el décimo puesto. La próxima semana visitarán a los Gallos de Querétaro en el Estadio Corregidora. Jugar “sin margen de error” ha resucitado a los Diablos en su infierno.