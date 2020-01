Toluca le hace una ‘diablura’ a Chivas

Escuchar Nota

Las Chivas no pudieron mantener la ventaja en el marcador y empataron a dos goles con Toluca que siguieron intentando para buscar el triunfo y aprovechar la ventaja numérica. Con goles de Fernando Beltran y Eduardo López por parte de los rojiblancos, mientras que por los escarlatas anotaron Javier Güemez y Emmanuel Gigliotti.El equipo mexiquense comenzó a tomar el esférico y fue quien propuso el ritmo de juego en los primeros minutos, creando oportunidades interesantes al frente y conteniendo a los rojiblancos que poco a poco fueron tomando confianza y se adueñaron del balón.El marcador se abrió en favor de las Chivas, tras un centro al área de Jesús Sánchez por la banda derecha, encontró a Ronaldo Cisneros, quien bajó el balón apoyándose con el pecho y dejó el esférico para Fernando Beltran, quien sacó un disparo potente desde los linderos del área aposte y así vencer al arquero Alfredo Talavera.Los escarlatas perdieron la idea de juego que habían estado manejando antes de la anotación y respondieron con una jugada por la banda derecha donde Felipe Pardo filtró un balón donde Leonardo Fernández hizo una finta y dejó que el esférico siguiera, pero Emmanuel Gigliotti no descifró la jugada y se terminó la ocasión de peligro.Para el complemento, el ‘Chepo’ de la Torre movió sus piezas en el medio campo y sacó del terreno de juego a Antonio Ríos para darle minutos de juego a Javier Güémez, quien tuvo la primera jugada de peligro y empató el marcador tras unpotente en los linderos del área y fue desviado por Jesús Molina para cambiarle la jugada a Antonio Rodríguez.La polémica se suscitó cuando el árbitro decidió revisar en el VAR, una jugada dónde Rodrigo Salinas metió el brazo sobre Ronaldo Cisneros, por lo que decidió marcar la pena máxima y el Rebaño recuperó la ventaja desde los once pasos por conducto de Eduardo López, a pesar de que Talavera logró adivinar la dirección del balón, no puedo evitar la caída de su marco.Los rojiblancos se quedaron con un hombre menos luego de la expulsión por doble tarjeta amarilla para Ronaldo Cisneros, quien había sidola primera vez por una falta y en la segunda ocasión por un codazo sobre Adrián Mora.El ‘Chepo’ comenzó a mover sus piezas a la ofensiva para aprovechar la ventaja numérica y mandó al terreno de juego al delantero ecuatoriano, Michael Estrada, a pesar de la insistencia y de estar encima del rival, el equipono logró culminar las jugadas y descifrar el cerrojo del equipo tapatío.El empate llegó en los minutos finales del partido, cuando losya eran mejores en el partido, un tiro de esquina cobrado por Leonardo Fernández apareció Emmanuel Gigliotti con un remate de cabeza certero para empatar el encuentro, aunque el silbante decidió marcar fuera de juego, el VAR decretó que no existía y se dio el empate.Con este marcador,llegó a 7 puntos y se coloca como líder general, mientras que Toluca se quedó con cuatro puntos. Para la siguiente jornada, las Chivas visitarán al Atlético de San Luis, mientras que los Diablos recibirán a la Máquina celeste del Cruz Azul en el estadio Nemesio Diez.Con información de Adrenalina