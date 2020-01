Tom Brady y los Pats, agrandaron su historia en 2019

Ciudad de México.- En el segundo mes del 2019, el 3 de febrero, Patriotas de Nueva Inglaterra y su mariscal de campo estelar Tom Brady agrandaron su historia al conquistar el Super Bowl LIII al imponerse 13-3 a Los Ángeles Rams.



El Mercedes Benz Stadium, de Atlanta, Georgia, fue el escenario del Súper Tazón 53 de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL), que registró el resultado con menos puntos en la historia, apenas 16 en total.



Tom Brady pasó al anecdotario al consagrarse campeón del trofeo Vince Lombardi por sexta ocasión, cifra que lo catapultó como el máximo ganador del Super Bowl.



Las defensivas cumplieron con su labor en el encuentro, que tuvo a Maroon 5 como principal grupo en el espectáculo del mediotiempo, luego que los dos primeros cuartos transcurrieron con un 3-0 a favor de Patriots gracias a un gol de campo de Stephen Gostkowski.



En el tercer cuarto Rams empató 3-3 con gol de campo de Greg Zuerlein, por lo que el duelo también hizo historia al ser el primero de un Súper Tazón que llegó sin touchdowns al cuarto periodo.



En el último capítulo, New England definió la victoria con un acarreo de Sony Michel hasta las diagonales y otro gol de campo de Gostkowski para el 13-3 decisivo que marcó el retiro de Rob Gronkowski, mientras que Julian Edelman fue elegido como el MVP del encuentro.



Brady completó 21 pases de 35 intentos para 262 yardas, sin pases de anotación y sufrió una intercepción, tal vez sus peores números en un juego decisivo, pero con el Vince Lombardi en mano.



En la campaña de su sexto Super Bowl, Tom firmó un rating de 97.7, con 65.8 porcentaje de efectividad en sus pases, para acumular cuatro mil 355 yardas, 29 pases de anotación y padeció 11 intercepciones.



Patriotas de Nueva Inglaterra alcanzó su sexta corona en la NFL para igualar a Acereros de Pittsburgh como las franquicias más ganadoras en los emparrillados.



New England obtuvo el Vince Lombardi en los Súper Tazones XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XLIX, LI y LIII, donde sus víctimas fueron Rams de San Luis, Panteras de Carolina, Águilas de Filadelfia, Halcones Marinos de Seattle, Halcones de Atlanta y Rams de Los Ángeles, de forma respectiva.



El entrenador en jefe Bill Belichik de igual forma conquistó su sexto Super Bowl y por décima séptima vez llevó a los Pats al título de la División Este de la Conferencia Americana, contando el primer lugar de esta Temporada 100.



En la campaña regular Patriotas de Nueva Inglaterra registró una marca de 11-5 para ser el segundo mejor equipo de la Conferencia Americana por detrás de Jefes de Kansas City.



En postemporada New England echaron a los Cargadores de Los Ángeles y en la final de Conferencia superaron a Chiefs para llegar al partido decisivo contra Rams.



Para recordar que los Carneros arribaron al Super Bowl LIII tras la polémica que generó una acción en la final de la Conferencia Nacional contra Santos de Nueva Orleans.



En tercera oportunidad y 10 yardas por avanzar, el quarterback de Saints, Drew Brees, lanzó un pase al receptor abierto Tommylee Lewis por la banda derecha, sin embargo, antes que llegara el balón el back defensivo de Rams, Nickell Robey-Coleman, hizo contacto con el jugador de Nueva Orleans para que el pase se decretara incompleto en una clara interferencia de pase que omitieron los oficiales.