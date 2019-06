Tom Cruise podría no ser el papá de Suri

Dicen que Suri Cruise podría no ser la hija biológica de Tom Cruise razón por la cual el actor nunca ha peleado su custodia.La niña es fruto del matrimonio del astro de Hollywood con Katie Holmes. Sin embargo y según reportó la revista Star, Katie vivió una fertilización in vitro con un donante anónimo que poseía las mismas características físicas de Cruise.Se dice que el actor no puede tener hijos, razón por la cual durante su matrimonio con Nicole Kidman éstos adoptaron a Isabella y Connor.Por otra parte, durante el proceso de divorcio con Holmes, según reporta La Botana, el actor no solicitó la custodia de la menor a petición de Katie quien podría haberlo advertido que de hacerlo ella revelaría toda la verdad sobre la paternidad de Suri ante los medios de comunicación.Después de la publicación de la revista Star muchos han empezado a atar cabos y a sopesar que lo dicho podría ser cierto ya que el actor, aparentemente, se ha desatendido de la menor.