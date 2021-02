Tom Flores, primer latino en ingresar al Salón de la Fama de la NFL

Escuchar Nota

"It's just an honor to be in that room, knowing that you're going to be there forever."



The emotional moment Coach Flores learned he was heading to Canton.#NFLHonors on CBS | @nfl pic.twitter.com/odZCU9JMCL — Las Vegas Raiders (@Raiders) February 7, 2021

Two Silver and Black legends in Canton. pic.twitter.com/WtLGpkDNOp — Las Vegas Raiders (@Raiders) February 7, 2021

The first Latino quarterback and head coach to win the big game and now he’s in The @ProFootballHOF. Tom “Iceman” Flores is finally in. #RaiderNation #FloresToCanton pic.twitter.com/DLupfEwOUX — Akbar Gbajabiamila (@Akbar_Gbaja) February 7, 2021

"Nunca encontré rechazo o discriminación por ser latino en el mundo del deporte. Si eres lo suficientemente bueno vas a jugar, yo soy de California entonces esta parte del mundo es más liberal. Mis entrenadores siempre me trataron de manera justa, y ya de profesional me contrataron porque pensaban que podía ganar, no por mi descendencia", dijo hace unos días a ESPN.

“I’m proud to be your representative.”



Player. Coach. Now Hall of Famer. Congratulations Tom Flores. pic.twitter.com/weogCdbY8F — Las Vegas Raiders (@Raiders) February 7, 2021

“I’m proud to be your representative.”



Player. Coach. Now Hall of Famer. Congratulations Tom Flores. pic.twitter.com/weogCdbY8F — Las Vegas Raiders (@Raiders) February 7, 2021

BREAKING: Tom Flores has been elected to the Class of 2021!#PFHOF21 | @Raiders pic.twitter.com/WeFP4p14Bs — Pro Football Hall of Fame (@ProFootballHOF) February 7, 2021

"Mi legado en NFL, diría, es que fui un profesional. Traté todo con respeto, como un profesional, desde entrenar, jugar, comentar; cada faceta la traté con respeto porque amo el juego de futbol. Es mi vida, hemos disfrutado del viaje todos juntos", añadió.​

“The NATION is proud today.”@georgelopez wrote a thank you to Coach Flores for his efforts in promoting diversity and achievements as a Raider » https://t.co/Ufa1XuQ12B pic.twitter.com/OZVKUzNTEL — Las Vegas Raiders (@Raiders) February 7, 2021

“I’m getting tears in my eyes again.”



Tom Flores is still getting used to being called a Hall of Famer. His full one-on-one interview on what it was like getting the knock from David Baker » https://t.co/9kqQLHRGFi pic.twitter.com/NuDFqYyJrN — Las Vegas Raiders (@Raiders) February 7, 2021

Luego de varios intentos fallidos, por fin, convirtiéndose en el primer latino en recibir tal condecoración en la historia del futbol americano de Estados Unidos.; su padre era oriundo del estado de Hidalgo, mientras que la familia de su madre era de Jalisco; pese a su origen,o rechazo., pues es, junto a Mike Ditka,; siendo parte de losse coronó en 1970, mientras que