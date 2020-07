Tom Holland comparte foto de Nadia, su nueva novia

Escuchar Nota

Corazones por todo el mundo se están rompiendo gracias a una foto queque no es su mamá.El actor británico, actriz conocida por la serie The Spanish Princess y Doctor Who.Se había reportado que, aunque esa información había sido mera especulación, así como el que estaban viviendo juntos y viajando. Ahora, gracias al mismo Spader-Man, parece que los rumores han sido totalmente confirmados.La estrella del Universo Cinematográfico de Marvel, publicó la siguiente fotografía sin descripción alguna.Si tu novia es Nadia Parkes, no se necesita explicarlo en la descripción, o al menos eso fue lo que pensó el actor al mostrar la foto a sus casi 40 millones de seguidores y al mundo entero.Parkes subió fotos similares con el mismo atuendo en su cuenta personal, lo que indica que Holland las pudo haber tomado.Se dice que ambos actores llevan más de tres meses juntos. Todo comenzó porque Parkes es amiga de Sophie Turner, actriz de Game of Thrones y esposa del Jonas Brother, Joe Jonas. Aparentemente, Turner los presentó.