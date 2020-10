Tom Parker, cantante de The Wanted, revela que le diagnosticaron un tumor cerebral

Escuchar Nota

"No hay una manera fácil de decir esto", ha escrito en su cuenta de Instagram junto a una imagen de un hija de 15 meses y de su esposa, Kelsey, que está embarazada de su segundo hijo en común.



"Aún estoy en estado de shock, es mucho para asimilar", afirma el cantante, que fue a hacerse pruebas después de tener una convulsión y sufrir dolores de espalda; está recibiendo radioterapia y quimioterapia. "Vamos a luchar contra esto hasta el final".

exintegrante de la banda británico-irlandesa The Wanted,y que está recibiendo tratamiento."Después de pensarlo mucho decidimos que, en lugar de mantenerlo en secreto, daríamos una entrevista para dar todos los detalles", apunta el artista, que asegura que están totalmente "devastados".La entrevista ha sido publicada por la revista OK !, y en ella en cantante explica entre lágrimas que los médicos, aunque tuvieron otros éxitos internacionales como Glad You Came.Información por 20 Minutos